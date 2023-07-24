24 июля 2023

Сотрудникам курганского оборонного завода запретили пользоваться iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам «Курганмашзавода» запретили пользоваться телефонами iPhone Фото:

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) ввели запрет на использование телефонов iPhone и другой продукции от Apple. Информацию об этом URA.RU сообщили источники из числа работников оборонного предприятия. Ранее госкорпорация Ростех, в которую входит «Курганмашзавод», запретила пользоваться айфонами в служебных целях.

«На „Курганмашзаводе“ запретили использовать iPhone и другую продукцию американского бренда Apple. Сейчас в служебных целях можно использовать только телефоны других марок», — рассказал источник. Другой инсайдер отметил, что многие сотрудники начали заменять телефоны iPhone другими смартфонами еще до ввода запрета.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что на оборонном заводе Кургана запретили использовать иностранные мессенджеры. Под ограничение попали Viber, WhatsApp, Skype и Zoom. Также URA.RU сообщало, что запрет на использование телефонов iPhone ввели для сотрудников Минпрома и Минцифры РФ.

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На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) ввели запрет на использование телефонов iPhone и другой продукции от Apple. Информацию об этом URA.RU сообщили источники из числа работников оборонного предприятия. Ранее госкорпорация Ростех, в которую входит «Курганмашзавод», запретила пользоваться айфонами в служебных целях. «На „Курганмашзаводе“ запретили использовать iPhone и другую продукцию американского бренда Apple. Сейчас в служебных целях можно использовать только телефоны других марок», — рассказал источник. Другой инсайдер отметил, что многие сотрудники начали заменять телефоны iPhone другими смартфонами еще до ввода запрета. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что на оборонном заводе Кургана запретили использовать иностранные мессенджеры. Под ограничение попали Viber, WhatsApp, Skype и Zoom. Также URA.RU сообщало, что запрет на использование телефонов iPhone ввели для сотрудников Минпрома и Минцифры РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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