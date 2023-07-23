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В Запорожской области дорожные знаки приводят в соответствие с российскими нормами

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Виды города. Пермь, пешеходный переход, дорожный знак, перекресток, светофор, знак пешеходного перехода
Светофоры приведут в соответствие с законодательством РФ Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Таблички-стрелки на светофорах в Запорожской области, разрешающие правый поворот на красный свет, в августе будут демонтированы. Нововведение направлено на то, чтобы привести знаки в новом регионе в соответствие с законодательством РФ. Это подтвердил URA.RU автоэксперт Роман Гуляев. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект, направленный на разоблачение фейков.

«Это (наличие стрелок — прим. ред.) не предусмотрено российским законодательством», — сказал Гуляев. Ранее военно-гражданская администрация Бердянска предупредила автомобилистов о демонтаже знаков. Работы стартуют с 10 августа. «В соответствии с ГОСТ Р 52282-2004, применение дополнительных секций в виде таблички с изображением стрелки зеленого цвета на светофорных объектах не предусмотрено», — говорится в заявлении.

Новость на эту тему расходится в украинских telegram-каналах. Там сообщили, что снятие подобных дорожных знаков якобы затруднит передвижение местных жителей. Однако Роман Гуляев в беседе с корреспондентом агентства опроверг такую вероятность. По его словам, это не соответствует действительности, поскольку в России отсутствие табличек-стрелок автомобилистам никогда не мешало.

Ранее в Ханты-Мансийске установили три говорящих светофора. Устройства установили в рамках системы «Говорящий город».

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Таблички-стрелки на светофорах в Запорожской области, разрешающие правый поворот на красный свет, в августе будут демонтированы. Нововведение направлено на то, чтобы привести знаки в новом регионе в соответствие с законодательством РФ. Это подтвердил URA.RU автоэксперт Роман Гуляев. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект, направленный на разоблачение фейков. «Это (наличие стрелок — прим. ред.) не предусмотрено российским законодательством», — сказал Гуляев. Ранее военно-гражданская администрация Бердянска предупредила автомобилистов о демонтаже знаков. Работы стартуют с 10 августа. «В соответствии с ГОСТ Р 52282-2004, применение дополнительных секций в виде таблички с изображением стрелки зеленого цвета на светофорных объектах не предусмотрено», — говорится в заявлении. Новость на эту тему расходится в украинских telegram-каналах. Там сообщили, что снятие подобных дорожных знаков якобы затруднит передвижение местных жителей. Однако Роман Гуляев в беседе с корреспондентом агентства опроверг такую вероятность. По его словам, это не соответствует действительности, поскольку в России отсутствие табличек-стрелок автомобилистам никогда не мешало. Ранее в Ханты-Мансийске установили три говорящих светофора. Устройства установили в рамках системы «Говорящий город».
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