Новые детали битвы за Волчанск, где ВСУ убивали котов: главное об СВО к 7 декабря

ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В зоне проведения СВО под контроль российских сил перешли еще два населенных пункта. Российские военные установили контроль над населенным пунктом Кучеровка, примыкающим к городу Купянску, а также над селом Ровное, расположенным между Красноармейском и Мирноградом.

Также стали известны подробности битвы за Волчанск в Харьковской области. ВСУ пытались остановить ВС РФ в городе элитными бригадами. Кроме того, российский военный с позывным Ветер рассказал, что украинская армия в районе Волчанска убивает котов, сбрасывая на животных мины с дронов.

На фоне продвижения российской армии в администрации главы Белого дома Дональда Трампа сделали заявление, что не собираются направлять американских военных на территорию Украины, а визит главкома ВСУ Александра Сырского в Сумскую область говорит о приоритетности этого направления для украинской армии. Главные новости о проведении спецоперации на Украине к вечеру 7 декабря — в материале URA.RU.

Какие населенные пункты ВС РФ освободили 7 декабря

За последние сутки российские войска установили контроль над населенным пунктом Кучеровка в Харьковской области, а также над селом Ровное на территории ДНР. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

«В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка», — сказано в сообщении военного ведомства. Там добавили, что взятие Ровного завершили подразделения группировки войск «Центр».

Новые детали битвы за Волчанск

Военнослужащий с позывным Апостол рассказал, что во время боев за Волчанск украинские войска предприняли попытку сдержать наступление российских войск, перебросив в город две бригады из числа элитных подразделений. Детали битвы он рассказал в беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым в документальном фильме «197 неделя СВО», показанном на телеканале «Россия 1».

«Когда мы в Волчанск зашли, чтобы нас остановить, противник бросил сюда две элитные бригады: десантно-штурмовую и бригаду морской пехоты. Пытались они нас смять, но, благо, барьерный рубеж — речка — нас очень здорово выручил, придержал натиск», — сказал военный с позывным Апостол. По его словам, элитные подразделения ВСУ были уничтожены.

Кроме того, всплыли новые факты действий украинских сил. В эфире программы «Соловьев Live» командир отряда с позывным Ветер рассказал, как ВСУ минами взрывали котов в Волчанске.

«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных. Вот кот ползет — они даже его убивают», — сообщил военнослужащий с позывным Ветер.

Планируют ли США отправить войска на Украину

Соединенные Штаты не планируют направлять своих военнослужащих на территорию Украины. Об этом сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

«Мы не собираемся направлять войска [на Украину]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Вместе с тем Келлог указал, что в распоряжении США из действенных рычагов давления фактически остаются экономические инструменты, преимущественно направленные против так называемого «теневого флота».

Какое направление для ВСУ сейчас является приоритетным

Визит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в один из командных пунктов в районе Сум свидетельствует о том, что данное направление рассматривается украинским военным руководством как одно из приоритетных. Туда представитель командования прибыл 6 декабря.

«Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком ВСУ Сырский. Это может говорить о том, что сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования», — сообщил источник в российских силовых структурах.

ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по энергообъектам Украины

Ночью, 7 декабря, российская армия нанесла массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. В Минобороны РФ заявили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре на территории России.

По информации военного ведомства, при нанесении удара применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники, а также высокоточные средства поражения наземного базирования. Под удары попали объекты транспортной инфраструктуры и предприятия ТЭК Украины. Кроме того, была поражена украинская компания, занимавшаяся производством ударных БПЛА. В Минобороны подытожили, что все запланированные цели были успешно уничтожены.

Ночные атаки дронов ВСУ