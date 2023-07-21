В Ханты-Мансийске запустили эксперимент со светофорами

В Ханты-Мансийске установили говорящие светофоры

22 июля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

В ХМАО установили говорящие светофоры Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) впервые установили три говорящих светофора. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. «Новые говорящие светофоры установили в рамках системы „Говорящий город“. Это устройство регулирования движения считается первое в Югре. Работает оно так: сигнал дублируется речевым сообщением и это помогает слабовидящим пешеходам перейти проезжую часть. Громкость помощника контролируется в зависимости от времени суток. Он полностью выключается с 21:00 до 07:00», — сообщает администрация региона в telegram-канале. Сейчас они уже работают на трех перекрестках: Мира — Калинина, Калинина — Комсомольская и Мира — Дзержинского. Такую практику и дальше продолжат осуществлять в следующем году. Власти обустроят пешеходные переходы рядом с социально значимыми объектами.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) впервые установили три говорящих светофора. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. «Новые говорящие светофоры установили в рамках системы „Говорящий город“. Это устройство регулирования движения считается первое в Югре. Работает оно так: сигнал дублируется речевым сообщением и это помогает слабовидящим пешеходам перейти проезжую часть. Громкость помощника контролируется в зависимости от времени суток. Он полностью выключается с 21:00 до 07:00», — сообщает администрация региона в telegram-канале. Сейчас они уже работают на трех перекрестках: Мира — Калинина, Калинина — Комсомольская и Мира — Дзержинского. Такую практику и дальше продолжат осуществлять в следующем году. Власти обустроят пешеходные переходы рядом с социально значимыми объектами.