21 июля 2023

В Ханты-Мансийске запустили эксперимент со светофорами

В Ханты-Мансийске установили говорящие светофоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, светофор
В ХМАО установили говорящие светофоры Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) впервые установили три говорящих светофора. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях.

«Новые говорящие светофоры установили в рамках системы „Говорящий город“. Это устройство регулирования движения считается первое в Югре. Работает оно так: сигнал дублируется речевым сообщением и это помогает слабовидящим пешеходам перейти проезжую часть. Громкость помощника контролируется в зависимости от времени суток. Он полностью выключается с 21:00 до 07:00», — сообщает администрация региона в telegram-канале.

Сейчас они уже работают на трех перекрестках: Мира — Калинина, Калинина — Комсомольская и Мира — Дзержинского. Такую практику и дальше продолжат осуществлять в следующем году. Власти обустроят пешеходные переходы рядом с социально значимыми объектами.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) впервые установили три говорящих светофора. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. «Новые говорящие светофоры установили в рамках системы „Говорящий город“. Это устройство регулирования движения считается первое в Югре. Работает оно так: сигнал дублируется речевым сообщением и это помогает слабовидящим пешеходам перейти проезжую часть. Громкость помощника контролируется в зависимости от времени суток. Он полностью выключается с 21:00 до 07:00», — сообщает администрация региона в telegram-канале. Сейчас они уже работают на трех перекрестках: Мира — Калинина, Калинина — Комсомольская и Мира — Дзержинского. Такую практику и дальше продолжат осуществлять в следующем году. Власти обустроят пешеходные переходы рядом с социально значимыми объектами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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