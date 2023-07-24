Губернатор Моор предложил бизнесу изобрести технику для тушения лесных пожаров

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, огонь, лесной пожар, пламя, пожарные, ландшафтный пожар
Вездеходы можно использовать для того, чтобы добираться к местам лесных пожаров Фото:

Во время своего визита на производство снегоболотоходов в Тобольском районе губернатор Тюменской области Александр Моор предложил перепрофилировать технику для тушения лесных пожаров. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«В Тобольском районе в деревне Овсянникова осмотрел производство снегоболотоходов. Предложил конструкторам подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место», — рассказал Александр Моор.

В селе Овсянникова базируется уже второе производство, первое начало работу в селе Бизино, но спрос превысил предложение. Тогда предприниматель Максим Мезенин принял решение расширяться.

В месяц компания выпускает по девять машин. Они пользуются спросом у нефтяников, металлургов, МЧС и даже «Почты России». Техника отправляется на Север, Камчатку и Чукотку. Вездеходы собирают под нужды конкретного заказчика.

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Во время своего визита на производство снегоболотоходов в Тобольском районе губернатор Тюменской области Александр Моор предложил перепрофилировать технику для тушения лесных пожаров. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «В Тобольском районе в деревне Овсянникова осмотрел производство снегоболотоходов. Предложил конструкторам подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место», — рассказал Александр Моор. В селе Овсянникова базируется уже второе производство, первое начало работу в селе Бизино, но спрос превысил предложение. Тогда предприниматель Максим Мезенин принял решение расширяться. В месяц компания выпускает по девять машин. Они пользуются спросом у нефтяников, металлургов, МЧС и даже «Почты России». Техника отправляется на Север, Камчатку и Чукотку. Вездеходы собирают под нужды конкретного заказчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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