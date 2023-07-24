Губернатор Моор предложил бизнесу изобрести технику для тушения лесных пожаров

Вездеходы можно использовать для того, чтобы добираться к местам лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время своего визита на производство снегоболотоходов в Тобольском районе губернатор Тюменской области Александр Моор предложил перепрофилировать технику для тушения лесных пожаров. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«В Тобольском районе в деревне Овсянникова осмотрел производство снегоболотоходов. Предложил конструкторам подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место», — рассказал Александр Моор.

В селе Овсянникова базируется уже второе производство, первое начало работу в селе Бизино, но спрос превысил предложение. Тогда предприниматель Максим Мезенин принял решение расширяться.

В месяц компания выпускает по девять машин. Они пользуются спросом у нефтяников, металлургов, МЧС и даже «Почты России». Техника отправляется на Север, Камчатку и Чукотку. Вездеходы собирают под нужды конкретного заказчика.