Путин ввел штрафы до 300 тысяч рублей за невыполнение норм для иноагентов

В России иностранных агентов будут штрафовать на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Из документа следует, что невыполнение гражданами и организациями, имеющими статус иностранного агента, предписаний в установленный срок будет наказываться штрафом. Для граждан он составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Также отдельные штрафы будут налагаться на должностные лица. Для них он составит от 70 тысяч рублей. Соответствующий документ
Владимир Путин также подписал другой закон. Теперь Минюст может осуществлять контроль за соблюдением иностранными агентами соответствующего закона.
В Госдуме предлагали сортировать иноагентов по степени вины. По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, деятельность некоторых из них угрожает безопасности страны.
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