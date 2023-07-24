Путин ввел штрафы до 300 тысяч рублей за невыполнение норм для иноагентов

24 июля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о штрафах иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России иностранных агентов будут штрафовать на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин. Из документа следует, что невыполнение гражданами и организациями, имеющими статус иностранного агента, предписаний в установленный срок будет наказываться штрафом. Для граждан он составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Также отдельные штрафы будут налагаться на должностные лица. Для них он составит от 70 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Владимир Путин также подписал другой закон. Теперь Минюст может осуществлять контроль за соблюдением иностранными агентами соответствующего закона. В Госдуме предлагали сортировать иноагентов по степени вины. По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, деятельность некоторых из них угрожает безопасности страны.

В России иностранных агентов будут штрафовать на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин. Из документа следует, что невыполнение гражданами и организациями, имеющими статус иностранного агента, предписаний в установленный срок будет наказываться штрафом. Для граждан он составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Также отдельные штрафы будут налагаться на должностные лица. Для них он составит от 70 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Владимир Путин также подписал другой закон. Теперь Минюст может осуществлять контроль за соблюдением иностранными агентами соответствующего закона. В Госдуме предлагали сортировать иноагентов по степени вины. По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, деятельность некоторых из них угрожает безопасности страны.