Путин ввел штрафы до 300 тысяч рублей за невыполнение норм для иноагентов

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о штрафах иноагентов Фото:

В России иностранных агентов будут штрафовать на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Из документа следует, что невыполнение гражданами и организациями, имеющими статус иностранного агента, предписаний в установленный срок будет наказываться штрафом. Для граждан он составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Также отдельные штрафы будут налагаться на должностные лица. Для них он составит от 70 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин также подписал другой закон. Теперь Минюст может осуществлять контроль за соблюдением иностранными агентами соответствующего закона.

В Госдуме предлагали сортировать иноагентов по степени вины. По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, деятельность некоторых из них угрожает безопасности страны.

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В России иностранных агентов будут штрафовать на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин. Из документа следует, что невыполнение гражданами и организациями, имеющими статус иностранного агента, предписаний в установленный срок будет наказываться штрафом. Для граждан он составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Также отдельные штрафы будут налагаться на должностные лица. Для них он составит от 70 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Владимир Путин также подписал другой закон. Теперь Минюст может осуществлять контроль за соблюдением иностранными агентами соответствующего закона. В Госдуме предлагали сортировать иноагентов по степени вины. По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, деятельность некоторых из них угрожает безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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