Гладков отказался восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома богатых белгородцев

24 июля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В первую очередь жилье будут восстанавливать людям со средним и низким доходом, отметил Вячеслав Гладковм Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Особняки под Белгородом, которые требуют больших вложений для ремонта после украинских атак, не будут полностью восстанавливаться за счет бюджета. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании. «Мы договаривались, что кровлю и окна мы им восстанавливаем. Бассейны, аквариумы, машины по 10—15 млн рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Трансляция велась в его личном аккаунте в социальной сети « Вконтакте ». Гладков отметил, что дома в первую очередь будут восстанавливаться у людей со средним и низким доходом. Армия Украины начала обстреливать территорию Белгородской области с начала спецоперации. Особо сильно пострадал город Шебекино. Ранее Гладков отмечал, что жители города смогут вернуться в свои дома после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановят обстрелы. Во время последней атаки 24 июля по Белгородской области было выпущено более 80 снарядов. Также область попадала под обстрел кассетными боеприпасами. Этот инцидент будут расследовать следователи СК России, передает RT.

Особняки под Белгородом, которые требуют больших вложений для ремонта после украинских атак, не будут полностью восстанавливаться за счет бюджета. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании. «Мы договаривались, что кровлю и окна мы им восстанавливаем. Бассейны, аквариумы, машины по 10—15 млн рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Трансляция велась в его личном аккаунте в социальной сети «Вконтакте». Гладков отметил, что дома в первую очередь будут восстанавливаться у людей со средним и низким доходом. Армия Украины начала обстреливать территорию Белгородской области с начала спецоперации. Особо сильно пострадал город Шебекино. Ранее Гладков отмечал, что жители города смогут вернуться в свои дома после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановят обстрелы. Во время последней атаки 24 июля по Белгородской области было выпущено более 80 снарядов. Также область попадала под обстрел кассетными боеприпасами. Этот инцидент будут расследовать следователи СК России, передает RT.