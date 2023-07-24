Суд оставил под арестом активы на 1,1 млрд рублей экс-директора златоустовского метзавода Кретова

Имущество бывшего директора ЗЭМЗ Александра Кретова останется под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активы экс-директора Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова на сумму 1,1 млрд рублей оставили под арестом. Решение об этом принял Арбитражный суд Уральского округа.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Кретова Александра Сергеевича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда», — отмечено в постановлении.

В своей жалобе Кретов указал на то, что в текстах решений нижестоящих инстанций отсутствуют выводы, которые бы давали основания привлечь к субсидиарной ответственности экс-директора. Также, по мнению Кретова, величина обеспечительных мер несоразмерна.

Однако суд в Екатеринбурге согласился с коллегами, а не с бывшим директором. Суд сослался на требования конкурсного управляющего ЗЭМЗ Дениса Белякова. Тот просил наложить обеспечение на имущество, чтобы исполнить будущее решение суда о взыскании с ответчиков убытков, если таковое будет принято.

Судьи отметили, что предприятию и кредиторам причинен существенный ущерб. Обеспечительные меры позволят его минимизировать. Суд пришел к выводу о том, что, несмотря на утверждение бывшего директора, спор о его привлечении к субсидиарной ответственности присутствует. Поводом для ее наступления может стать исход разбирательства. Кретову вменяют бездействие в тот момент, когда он должен был обратиться в суд о признании должника банкротом.

Определение о привлечении Кретова и бенефициара ЗЭМЗ Дмитрия Герасименко было принято в феврале. В мае Восемнадцатый суд выводы первой инстанции в отношении Кретова подтвердил. Срок конкурсного производства на предприятии продлили до ноября.