На Украине потребовали от Запада ракеты ATACMS, чтобы ударить по Крыму

Украинский депутат Рудик: для ударов по Крыму США должны поставить ВСУ ракеты ATACMS

24 июля 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

США пока не одобрили передачу ATACMS Киеву Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Украине баллистические ракеты ATACMS. По ее словам, они будут использоваться для ударов по Крыму. «Нам нужен потенциал для уничтожения российских береговых ракетных комплексов в Крыму. Ракеты ATACMS помогли бы нам», — заявила Кира Рудик. Ее слова приводит газета The Guardian . Однако представители министерства обороны США по-прежнему не решились поставить Украине эти ракеты. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США поставить ATACMS, передает RT. Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать ракеты ATACMS для расширения влияния в Черном море. Он также не исключил, что они будут использовать для атак по Крыму.

Украинский депутат и лидер либеральной партии «Голос» Кира Рудик призвала США поставить Украине баллистические ракеты ATACMS. По ее словам, они будут использоваться для ударов по Крыму. «Нам нужен потенциал для уничтожения российских береговых ракетных комплексов в Крыму. Ракеты ATACMS помогли бы нам», — заявила Кира Рудик. Ее слова приводит газета The Guardian. Однако представители министерства обороны США по-прежнему не решились поставить Украине эти ракеты. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США поставить ATACMS, передает RT. Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать ракеты ATACMS для расширения влияния в Черном море. Он также не исключил, что они будут использовать для атак по Крыму.