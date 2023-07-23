Бронированный УАЗ доставлен югорским бойцам в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Нижневартовска (ХМАО) откликнулись на просьбу сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова и отремонтировали бронированный УАЗ для бойцов батальона «Югра» в зоне СВО. Об этом политик поделился в соцсети.

«Пару месяцев назад купил бронированный УАЗ <…>. Но его нужно было перетряхнуть, подремонтировать ходовую часть, сделать жестяные работы и перекрасить. Сразу откликнулись помочь ребята из Нижневартовска. Как видите, сделали все в лучшем виде!» — поделился Исаков в своем telegram-канале.

После ремонта нижневартовскими мастерами, автомобиль стал легок в управлении. Машину сенатор передали командиру батальона «Югра», а тот в свою очередь поблагодарил команду губернатора ХМАО и всех югорчан, кто вносит вклад в победу над врагом.

Ранее сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез в зону проведения спецоперации оборудование, необходимое для качественного выполнения боевых задач. Бойцам в зону СВО был доставлен квадрокоптер, тепловизор, прицел ночного видения, ноутбук.