23 июля 2023

Жители Нижневартовска починили бронированный УАЗ для земляков в зоне СВО. Видео

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Отправление гуманитарной помощи фонда Добровольцы Донбасса в ЛНР. Пермь, уаз буханка, фонд добровольцы донбасса, уаз для сво
Бронированный УАЗ доставлен югорским бойцам в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Нижневартовска (ХМАО) откликнулись на просьбу сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова и отремонтировали бронированный УАЗ для бойцов батальона «Югра» в зоне СВО. Об этом политик поделился в соцсети.

«Пару месяцев назад купил бронированный УАЗ <…>. Но его нужно было перетряхнуть, подремонтировать ходовую часть, сделать жестяные работы и перекрасить. Сразу откликнулись помочь ребята из Нижневартовска. Как видите, сделали все в лучшем виде!» — поделился Исаков в своем telegram-канале.

После ремонта нижневартовскими мастерами, автомобиль стал легок в управлении. Машину сенатор передали командиру батальона «Югра», а тот в свою очередь поблагодарил команду губернатора ХМАО и всех югорчан, кто вносит вклад в победу над врагом.

Ранее сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез в зону проведения спецоперации оборудование, необходимое для качественного выполнения боевых задач. Бойцам в зону СВО был доставлен квадрокоптер, тепловизор, прицел ночного видения, ноутбук.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) откликнулись на просьбу сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова и отремонтировали бронированный УАЗ для бойцов батальона «Югра» в зоне СВО. Об этом политик поделился в соцсети. «Пару месяцев назад купил бронированный УАЗ <…>. Но его нужно было перетряхнуть, подремонтировать ходовую часть, сделать жестяные работы и перекрасить. Сразу откликнулись помочь ребята из Нижневартовска. Как видите, сделали все в лучшем виде!» — поделился Исаков в своем telegram-канале. После ремонта нижневартовскими мастерами, автомобиль стал легок в управлении. Машину сенатор передали командиру батальона «Югра», а тот в свою очередь поблагодарил команду губернатора ХМАО и всех югорчан, кто вносит вклад в победу над врагом. Ранее сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез в зону проведения спецоперации оборудование, необходимое для качественного выполнения боевых задач. Бойцам в зону СВО был доставлен квадрокоптер, тепловизор, прицел ночного видения, ноутбук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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