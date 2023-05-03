Власти упростили получение Fan ID для части россиян

Минцифры: дети младше 14 лет смогут получать Fan ID без посещения МФЦ

03 мая 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Дети смогут получить Fan ID автоматически при заполнении родителем данных на «Госуслугах» Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU С 26 мая дети младше 14 лет смогут оформлять карту болельщика (Fan ID) без посещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребенке на „Госуслугах“», — сообщается в пресс-релизе Минцифры. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства РФ. Также уточняется, что инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Fan ID при помощи клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Для пенсионеров и инвалидов на стадионах РПЛ появятся отдельные окна, где они смогут оформлять карты. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения футбольных матчей. URA.RU сообщало, что первый в РФ футбольный матч после введения обязательного паспорта болельщика начался при пустых трибунах. В КПРФ заявили о подготовке закона об отмене Fan ID. В МВД поддержали возвращение пива на стадионы при условии работы паспортов болельщика, дополняет Sport24 .

С 26 мая дети младше 14 лет смогут оформлять карту болельщика (Fan ID) без посещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребенке на „Госуслугах“», — сообщается в пресс-релизе Минцифры. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства РФ. Также уточняется, что инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Fan ID при помощи клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Для пенсионеров и инвалидов на стадионах РПЛ появятся отдельные окна, где они смогут оформлять карты. В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения футбольных матчей. URA.RU сообщало, что первый в РФ футбольный матч после введения обязательного паспорта болельщика начался при пустых трибунах. В КПРФ заявили о подготовке закона об отмене Fan ID. В МВД поддержали возвращение пива на стадионы при условии работы паспортов болельщика, дополняет Sport24.