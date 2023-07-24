24 июля 2023

В России предлагают увеличить пошлины на ввоз импортных вин

© Служба новостей «URA.RU»
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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
Размер пошлины на ввоз вин может подняться до 20% Фото:

Минэкономразвития разработан проект постановления правительства России, которым предусматривается повышение размера пошлины на ввоз вин из недружественных стран с 12,5 до 20%. Об этом сообщил источник.

«В РФ разработан проект постановления, согласно которому размер пошлины на ввоз импортных вин будет увеличена до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Проект разработан Минэкономразвития», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник.

По данным издания, размер ставки был рассчитан так, «чтобы такая мера была чувствительной как контрсанкция». Однако окончательного решения по документу еще не принято.

Ранее импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены на вино из-за повышения пошлин. Подобная инициатива стала следствием 2022 года, когда в связи с крепким рублем образовался избыток импортных вин.

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Минэкономразвития разработан проект постановления правительства России, которым предусматривается повышение размера пошлины на ввоз вин из недружественных стран с 12,5 до 20%. Об этом сообщил источник. «В РФ разработан проект постановления, согласно которому размер пошлины на ввоз импортных вин будет увеличена до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Проект разработан Минэкономразвития», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник. По данным издания, размер ставки был рассчитан так, «чтобы такая мера была чувствительной как контрсанкция». Однако окончательного решения по документу еще не принято. Ранее импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены на вино из-за повышения пошлин. Подобная инициатива стала следствием 2022 года, когда в связи с крепким рублем образовался избыток импортных вин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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