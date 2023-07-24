В России предлагают увеличить пошлины на ввоз импортных вин

25 июля 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Размер пошлины на ввоз вин может подняться до 20% Фото: Анна Майорова © URA.RU Минэкономразвития разработан проект постановления правительства России, которым предусматривается повышение размера пошлины на ввоз вин из недружественных стран с 12,5 до 20%. Об этом сообщил источник. «В РФ разработан проект постановления, согласно которому размер пошлины на ввоз импортных вин будет увеличена до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Проект разработан Минэкономразвития», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник. По данным издания, размер ставки был рассчитан так, «чтобы такая мера была чувствительной как контрсанкция». Однако окончательного решения по документу еще не принято. Ранее импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены на вино из-за повышения пошлин. Подобная инициатива стала следствием 2022 года, когда в связи с крепким рублем образовался избыток импортных вин.

Минэкономразвития разработан проект постановления правительства России, которым предусматривается повышение размера пошлины на ввоз вин из недружественных стран с 12,5 до 20%. Об этом сообщил источник. «В РФ разработан проект постановления, согласно которому размер пошлины на ввоз импортных вин будет увеличена до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Проект разработан Минэкономразвития», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник. По данным издания, размер ставки был рассчитан так, «чтобы такая мера была чувствительной как контрсанкция». Однако окончательного решения по документу еще не принято. Ранее импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены на вино из-за повышения пошлин. Подобная инициатива стала следствием 2022 года, когда в связи с крепким рублем образовался избыток импортных вин.