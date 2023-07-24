24 июля 2023

Бастрыкин пригрозил зарабатывающим миллионы блогерам уголовными делами

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогеры должны извлечь уроки из примеров коллег, ставших фигурантов дел, заявил Бастрыкин Фото:

Блогеры, зарабатывающие миллионы могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, которые ранее уже стали фигурантами дел. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин

«Популярные российские блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, ставших фигурантами дел», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он назвал недопустимой ситуацию, когда граждане, зарабатывая миллионы, не выплачивает налоги государству. Также Бастрыкин отметил, что эти претензии имеют отношение к любому бизнесу.

Ранее блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией из-за неуплаты налогов более 918 миллионов рублей. В итоге ее банковские счета были заблокированы. В неуплате налогов обвинили блогера Валерию Чекалину (Лерчек). На данный момент она находится под запретом определенных действий, передает МК.

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Блогеры, зарабатывающие миллионы могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, которые ранее уже стали фигурантами дел. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин «Популярные российские блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, ставших фигурантами дел», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он назвал недопустимой ситуацию, когда граждане, зарабатывая миллионы, не выплачивает налоги государству. Также Бастрыкин отметил, что эти претензии имеют отношение к любому бизнесу. Ранее блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией из-за неуплаты налогов более 918 миллионов рублей. В итоге ее банковские счета были заблокированы. В неуплате налогов обвинили блогера Валерию Чекалину (Лерчек). На данный момент она находится под запретом определенных действий, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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