Бастрыкин пригрозил зарабатывающим миллионы блогерам уголовными делами

25 июля 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Блогеры должны извлечь уроки из примеров коллег, ставших фигурантов дел, заявил Бастрыкин Фото: Официальный сайт Совета Федерации Блогеры, зарабатывающие миллионы могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, которые ранее уже стали фигурантами дел. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин «Популярные российские блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, ставших фигурантами дел», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он назвал недопустимой ситуацию, когда граждане, зарабатывая миллионы, не выплачивает налоги государству. Также Бастрыкин отметил, что эти претензии имеют отношение к любому бизнесу. Ранее блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией из-за неуплаты налогов более 918 миллионов рублей. В итоге ее банковские счета были заблокированы. В неуплате налогов обвинили блогера Валерию Чекалину (Лерчек). На данный момент она находится под запретом определенных действий, передает МК .

Блогеры, зарабатывающие миллионы могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, которые ранее уже стали фигурантами дел. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин «Популярные российские блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, ставших фигурантами дел», — передает слова Бастрыкина РИА Новости. Он назвал недопустимой ситуацию, когда граждане, зарабатывая миллионы, не выплачивает налоги государству. Также Бастрыкин отметил, что эти претензии имеют отношение к любому бизнесу. Ранее блогер Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией из-за неуплаты налогов более 918 миллионов рублей. В итоге ее банковские счета были заблокированы. В неуплате налогов обвинили блогера Валерию Чекалину (Лерчек). На данный момент она находится под запретом определенных действий, передает МК.