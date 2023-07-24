24 июля 2023

В Минфине раскрыли, сколько составит дефицит бюджета РФ

Силуанов: дефицит бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Дефицит бюджета не повлияет на плановые расходы, заявил Антон Силуанов Фото:

Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит примерно 2-2,5% ВВП. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«По итогам года размер дефицита бюджета составит 2-2,5% ВВП», — передает слова Силуанова «Аргументы и факты». Однако он отметил, что у страны достаточно ресурсов для выполнения как плановых, так и дополнительных расходов, которые могут возникнуть в течение года. Конкретный размер дефицита будет уточнен во втором полугодии, заключил Силуанов.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,4 триллиона рублей. Доходная часть составила 5,6 триллиона рублей, а расходная — 8,08 триллиона рублей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит примерно 2-2,5% ВВП. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. «По итогам года размер дефицита бюджета составит 2-2,5% ВВП», — передает слова Силуанова «Аргументы и факты». Однако он отметил, что у страны достаточно ресурсов для выполнения как плановых, так и дополнительных расходов, которые могут возникнуть в течение года. Конкретный размер дефицита будет уточнен во втором полугодии, заключил Силуанов. Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,4 триллиона рублей. Доходная часть составила 5,6 триллиона рублей, а расходная — 8,08 триллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...