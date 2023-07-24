В Минфине раскрыли, сколько составит дефицит бюджета РФ

Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит примерно 2-2,5% ВВП. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«По итогам года размер дефицита бюджета составит 2-2,5% ВВП», — передает слова Силуанова «Аргументы и факты». Однако он отметил, что у страны достаточно ресурсов для выполнения как плановых, так и дополнительных расходов, которые могут возникнуть в течение года. Конкретный размер дефицита будет уточнен во втором полугодии, заключил Силуанов.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 2,4 триллиона рублей. Доходная часть составила 5,6 триллиона рублей, а расходная — 8,08 триллиона рублей.
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