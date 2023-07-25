25 июля 2023

Суд отказал в возврате члена курганской банды в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Суд не стал рассматривать жалобу по возврату члена курганской банды в колонию Фото:

Суд отклонил кассацию прокуратуры, просившей отменить решение о переводе члена банды из города Шадринска (Курганская область) Дмитрия Прямоносова из колонии на принудительные работы. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Лицо, подавшее жалобу — прокуратура Курганской области. Лица — Прямоносов Дмитрий Михайлович, о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Результат — отказ в передачи жалобы для изучения в судебном заседании кассационной инстанции», — сообщается в материалах дела. Прямоносов был осужден за убийства в составе устойчивой вооруженной банды за преступления в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Прокуратура пыталась опротестовать решение Кетовского районного суда, который осенью прошлого года изменил Прямоносову наказание в виде колонии на принудительные работы. Апелляционный и кассационный суд оставили данное решение без изменения.

Дмитрий Прямоносов был осужден за совершение тяжких преступлений, среди которых расстрел на трассе директора шадринского пивзавода, и приговорен к 21 году и 11 месяцам колонии строгого режима. В настоящее время ему осталось отбыть более 5,5 года из назначенных к наказанию.

Ранее URA.RU сообщало, что члена курганской ОПГ выпустили из колонии. Суд удовлетворил ходатайство участника банды и перевел его на принудительные работы.

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Суд отклонил кассацию прокуратуры, просившей отменить решение о переводе члена банды из города Шадринска (Курганская область) Дмитрия Прямоносова из колонии на принудительные работы. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Лицо, подавшее жалобу — прокуратура Курганской области. Лица — Прямоносов Дмитрий Михайлович, о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Результат — отказ в передачи жалобы для изучения в судебном заседании кассационной инстанции», — сообщается в материалах дела. Прямоносов был осужден за убийства в составе устойчивой вооруженной банды за преступления в конце 90-х и начале 2000-х годов. Прокуратура пыталась опротестовать решение Кетовского районного суда, который осенью прошлого года изменил Прямоносову наказание в виде колонии на принудительные работы. Апелляционный и кассационный суд оставили данное решение без изменения. Дмитрий Прямоносов был осужден за совершение тяжких преступлений, среди которых расстрел на трассе директора шадринского пивзавода, и приговорен к 21 году и 11 месяцам колонии строгого режима. В настоящее время ему осталось отбыть более 5,5 года из назначенных к наказанию. Ранее URA.RU сообщало, что члена курганской ОПГ выпустили из колонии. Суд удовлетворил ходатайство участника банды и перевел его на принудительные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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