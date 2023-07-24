24 июля 2023

Единороссы сдают инспекторам бизнесменов, чьи машины разбивают дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в ремонте. Магнитогорск, дорожные работы, самосвал, ремонтные работы, дорожная техника, стройка, парк притяжение
В Кургане ловят машины с перегрузами Фото:

Активисты и волонтеры «Единой России» помогают инспекторам ГИБДД ловить предпринимателей, которые разбивают дороги машинами с перегрузом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Бизнесмены, которых ловят с перегрузом, продолжают систематически нарушать правила и придумывают новые схемы. Так, например, один из предпринимателей первую машину грузил по норме, а остальные с перегрузом. Это связано с тем, что при проверке, как правило, проверяют только первый грузовик», — рассказал инсайдер.

По словам источника, совместная работа по мониторингу нарушителей с участием единороссов приносит результаты. После одного из таких рейдов бизнесмен, который хотел отправить машину с перегрузом, передумал и разгрузил продукцию в два самосвала.

URA.RU направило запрос в региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой прокомментировать информацию о работе активистов и волонтеров вместе с транспортниками. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за перегруз остановили машину компании депутата облудмы Марата Исламова. По данным инсайдеров, агрохолдингу «Кургансемена» грозит штраф до полумиллиона рублей. Также сообщалось, что в Кургане в течение двух дней подряд задерживали грузовые машины дорожной компании «ТАДК».

В Кургане продолжают ловить предприниматели, которые возят машины с перегрузом
В Кургане продолжают ловить предприниматели, которые возят машины с перегрузом
Фото:
После рейдов единороссов и транспортников им приходится избавляться от лишнего груза и перевозить не в одной, а в двух машинах
После рейдов единороссов и транспортников им приходится избавляться от лишнего груза и перевозить не в одной, а в двух машинах
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активисты и волонтеры «Единой России» помогают инспекторам ГИБДД ловить предпринимателей, которые разбивают дороги машинами с перегрузом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Бизнесмены, которых ловят с перегрузом, продолжают систематически нарушать правила и придумывают новые схемы. Так, например, один из предпринимателей первую машину грузил по норме, а остальные с перегрузом. Это связано с тем, что при проверке, как правило, проверяют только первый грузовик», — рассказал инсайдер. По словам источника, совместная работа по мониторингу нарушителей с участием единороссов приносит результаты. После одного из таких рейдов бизнесмен, который хотел отправить машину с перегрузом, передумал и разгрузил продукцию в два самосвала. URA.RU направило запрос в региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой прокомментировать информацию о работе активистов и волонтеров вместе с транспортниками. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за перегруз остановили машину компании депутата облудмы Марата Исламова. По данным инсайдеров, агрохолдингу «Кургансемена» грозит штраф до полумиллиона рублей. Также сообщалось, что в Кургане в течение двух дней подряд задерживали грузовые машины дорожной компании «ТАДК».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...