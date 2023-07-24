В Кургане ловят машины с перегрузами Фото: Илья Московец © URA.RU

Активисты и волонтеры «Единой России» помогают инспекторам ГИБДД ловить предпринимателей, которые разбивают дороги машинами с перегрузом. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Бизнесмены, которых ловят с перегрузом, продолжают систематически нарушать правила и придумывают новые схемы. Так, например, один из предпринимателей первую машину грузил по норме, а остальные с перегрузом. Это связано с тем, что при проверке, как правило, проверяют только первый грузовик», — рассказал инсайдер.

По словам источника, совместная работа по мониторингу нарушителей с участием единороссов приносит результаты. После одного из таких рейдов бизнесмен, который хотел отправить машину с перегрузом, передумал и разгрузил продукцию в два самосвала.

URA.RU направило запрос в региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой прокомментировать информацию о работе активистов и волонтеров вместе с транспортниками. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за перегруз остановили машину компании депутата облудмы Марата Исламова. По данным инсайдеров, агрохолдингу «Кургансемена» грозит штраф до полумиллиона рублей. Также сообщалось, что в Кургане в течение двух дней подряд задерживали грузовые машины дорожной компании «ТАДК».

В Кургане продолжают ловить предприниматели, которые возят машины с перегрузом Фото: читатель URA.RU

После рейдов единороссов и транспортников им приходится избавляться от лишнего груза и перевозить не в одной, а в двух машинах Фото: читатель URA.RU