В Кургане Роспотребнадзор нашел нарушения в молочной продукции на полках «Ленты»

Управление Роспотребнадзора по Курганской области выявило нарушения в молочной продукции, продаваемой в гипермаркете «Лента». Об этом сообщает telegram-канал курганской телерадиокомпании.
«Первые результаты проверки курганской „Ленты“. В молочной продукции — несоответствие по маркировке», — сообщают журналисты КГТРК.
По информации курганского управления Роспотребнадзора, один из производителей молока не указал условия хранения на упаковке. Также было обнаружено отсутствие информации о наличии в сырном продукте заменителя молочного жира.
Проверка минеральной воды, продаваемых БАДов и смывов с одежды и инструмента в отделе готовой продукции показали соответствие требованиям и нормативам. Проверка продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Роспотребнадзора провели консультацию для покупателей в торговом центре. Мероприятие прошло после появившихся жалоб на грязные тележки и корзины в супермаркетах города.
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