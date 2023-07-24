В Кургане Роспотребнадзор нашел нарушения в молочной продукции на полках «Ленты»

Роспотребнадзор нашел нарушения в молочной продукции в гипермаркете Кургана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Курганской области выявило нарушения в молочной продукции, продаваемой в гипермаркете «Лента». Об этом сообщает telegram-канал курганской телерадиокомпании.

«Первые результаты проверки курганской „Ленты“. В молочной продукции — несоответствие по маркировке», — сообщают журналисты КГТРК.

По информации курганского управления Роспотребнадзора, один из производителей молока не указал условия хранения на упаковке. Также было обнаружено отсутствие информации о наличии в сырном продукте заменителя молочного жира.

Проверка минеральной воды, продаваемых БАДов и смывов с одежды и инструмента в отделе готовой продукции показали соответствие требованиям и нормативам. Проверка продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Роспотребнадзора провели консультацию для покупателей в торговом центре. Мероприятие прошло после появившихся жалоб на грязные тележки и корзины в супермаркетах города.