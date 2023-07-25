За день до боя спортсмены пройдут взвешивание Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Цветном бульваре в Тюмени 27 июля пройдет шоу участников международного турнира по ММА. Как рассказали URA.RU в пресс-службе лиги RCC, спортсмены пройдут взвешивание и устроят «битву взглядов», а для зрителей пройдет розыгрыш ценных призов.

«В 18:30 на Цветном бульваре рядом с „нулевым километром“ (арт-объект напротив тюменского ЦУМа — прим URA.RU) участники предстоящего международного турнира RCC 16 примут участие в официальной церемонии взвешивания и впервые посмотрят друг другу в глаза перед поединками», — рассказали в пресс-службе компании.

Помимо этого для гостей выступят ведущие, которые расскажут о каждом бойце. После этого на площади пройдет розыгрыш мерча и билетов на турнир.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 28 июля пройдет турнир RCC 16, хедлайнерами которого станут известный боец из региона Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев. Также на ринге сойдутся и другие известные спортсмены, среди которых Артур Зайнуков представляющий школу Хабиба Нурмагомедова.