Звездные бойцы ММА устроят шоу в центре Тюмени. Фото

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, бойцы, мма, бои без правил, бои в клетке, rcc, russian cagefighting championship
За день до боя спортсмены пройдут взвешивание Фото:

На Цветном бульваре в Тюмени 27 июля пройдет шоу участников международного турнира по ММА. Как рассказали URA.RU в пресс-службе лиги RCC, спортсмены пройдут взвешивание и устроят «битву взглядов», а для зрителей пройдет розыгрыш ценных призов.

«В 18:30 на Цветном бульваре рядом с „нулевым километром“ (арт-объект напротив тюменского ЦУМа — прим URA.RU) участники предстоящего международного турнира RCC 16 примут участие в официальной церемонии взвешивания и впервые посмотрят друг другу в глаза перед поединками», — рассказали в пресс-службе компании.

Помимо этого для гостей выступят ведущие, которые расскажут о каждом бойце. После этого на площади пройдет розыгрыш мерча и билетов на турнир.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 28 июля пройдет турнир RCC 16, хедлайнерами которого станут известный боец из региона Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев. Также на ринге сойдутся и другие известные спортсмены, среди которых Артур Зайнуков представляющий школу Хабиба Нурмагомедова.

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На Цветном бульваре в Тюмени 27 июля пройдет шоу участников международного турнира по ММА. Как рассказали URA.RU в пресс-службе лиги RCC, спортсмены пройдут взвешивание и устроят «битву взглядов», а для зрителей пройдет розыгрыш ценных призов. «В 18:30 на Цветном бульваре рядом с „нулевым километром“ (арт-объект напротив тюменского ЦУМа — прим URA.RU) участники предстоящего международного турнира RCC 16 примут участие в официальной церемонии взвешивания и впервые посмотрят друг другу в глаза перед поединками», — рассказали в пресс-службе компании. Помимо этого для гостей выступят ведущие, которые расскажут о каждом бойце. После этого на площади пройдет розыгрыш мерча и билетов на турнир. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 28 июля пройдет турнир RCC 16, хедлайнерами которого станут известный боец из региона Алексей Кунченко и дагестанец Шамиль Мусаев. Также на ринге сойдутся и другие известные спортсмены, среди которых Артур Зайнуков представляющий школу Хабиба Нурмагомедова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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