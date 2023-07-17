Тюменский боец сойдется на ринге с учеником Хабиба Нурмагомедова

В Тюмени на ринге сойдутся Тимур Нагибин и Артур Зайнуков, ученик Хабиба Нурмагомедова

Турнир пройдет в СК «Центральный» в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на международном турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 16 пройдет бой между местным бойцом Тимуром Нагибиным и Артуром Зайнуковым, представляющим школу Хабиба Нурмагомедова. Также на ринге встретятся и другие известные бойцы, о чем рассказали в пресс-службе RCC.

«Тимура Нагибина ждет противостояние против Артура Зайнукова. Артур представляет школу легендарного Хабиба Нурмагомедова и идет на серии побед. Тюменца ждет настоящая мясорубка, но Тимур неоднократно принимал серьезные вызовы, и именно поэтому он входит в пятерку сильнейших в России», — сообщили в пресс-службе компании. По информации из открытых источников, Нагибин сейчас имеет счет 21-7, в то время как Зайнуков 13-4.

В турнире примут участие еще пять бойцов из Тюмени. Среди них автор самого быстрого самого быстрого нокаута в истории RCC Вальмир Галиев. Также будут спортсмены Имам Ибрагимов, Евгений Марков и Эдуард Сайк.

При этом бой еще одного тюменца станет хедлайнером турнира. Встреча Алексея Кунченко и Шамиля Мусаева из Махачкалы также назначена на 28 июля, накануне празднования Дня города.