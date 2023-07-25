Изобретатель рассказал, как уберечь Москву от ударов с воздуха

Изобретатель Кривохижин: защищать Москву от БПЛА нужно с помощью пушек, управляемых нейросетью

25 июля 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Москву сложно подавить с помощью РЭБ, сказал Петр Кривохижин Фото: Министерство обороны Великобритании Защитить Москву от атак украинских беспилотников можно пушками, которые распознают цели с помощью нейросетей. Такое заявление в беседе с военным корреспондентом URA.RU сделал российский изобретатель и стартапер Петр Кривохижин. «Такие дроны тяжело сбить [обычными способами] — нужно ставить автоматические орудия. Они с помощью нейросети по инфракрасной камере определяют и поражают объекты. У тех, кто делает автоматические пушки уже давно есть системы нейросетей, которые определяют цель», — рассказал Петр Кривохижин. Он допустил, что ВСУ могут начать маскировать свои дроны под птиц, однако это является уже следующим шагом. По словам изобретателя, беспилотники, которые атаковали Москву, по конструкции схожи с отечественной «Геранью». Их полет проходит в режиме радиомолчания, поэтому дроны подобного типа сложно подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы. «Глушилки на такие беспилотники не действуют, но сейчас все равно есть отряды, которые с ними работают. Еще решили обучать каких-то орлов, но, во-первых, беспилотник может орла пропеллером поранить, а во-вторых, если беспилотник будет здоровый, орел не станет на него нападать», — подчеркнул Кривохижин. Украинские беспилотники атаковали несколько жилых зданий в Москве 24 июля. У некоторых сооружений в результате происшествия были выбиты окна, однако серьезных разрушений нет, передает «Ридус». В МИД России заявили о жестко ответе на теракт со стороны Киева. Также в дипведомстве призвали международные организации дать оценку случившемуся, пишет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защитить Москву от атак украинских беспилотников можно пушками, которые распознают цели с помощью нейросетей. Такое заявление в беседе с военным корреспондентом URA.RU сделал российский изобретатель и стартапер Петр Кривохижин. «Такие дроны тяжело сбить [обычными способами] — нужно ставить автоматические орудия. Они с помощью нейросети по инфракрасной камере определяют и поражают объекты. У тех, кто делает автоматические пушки уже давно есть системы нейросетей, которые определяют цель», — рассказал Петр Кривохижин. Он допустил, что ВСУ могут начать маскировать свои дроны под птиц, однако это является уже следующим шагом. По словам изобретателя, беспилотники, которые атаковали Москву, по конструкции схожи с отечественной «Геранью». Их полет проходит в режиме радиомолчания, поэтому дроны подобного типа сложно подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы. «Глушилки на такие беспилотники не действуют, но сейчас все равно есть отряды, которые с ними работают. Еще решили обучать каких-то орлов, но, во-первых, беспилотник может орла пропеллером поранить, а во-вторых, если беспилотник будет здоровый, орел не станет на него нападать», — подчеркнул Кривохижин. Украинские беспилотники атаковали несколько жилых зданий в Москве 24 июля. У некоторых сооружений в результате происшествия были выбиты окна, однако серьезных разрушений нет, передает «Ридус». В МИД России заявили о жестко ответе на теракт со стороны Киева. Также в дипведомстве призвали международные организации дать оценку случившемуся, пишет Life.