ВСУ перешли ко второй части плана контрнаступления, не сломав оборону Суровикина

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей, stock
ВСУ планировали взломать линию Суровикина еще на первом этапе наступления, полагает Чадаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ планировали к настоящему моменту продвинуться на юг в Запорожской области, а также взломать линию обороны замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Ничего из этого не вышло, однако украинская армия решила перейти сразу ко второму этапу наступления и атаковать Крым. Такое мнение выразил политолог Алексей Чадаев.

«К этому моменту, согласно замыслу Киева, ВСУ уже должны были достаточно далеко продвинуться на юг в Запорожской области, взломать линию [главкома ВКС России генерала армии Сергея] Суровикина. Этим планам не было суждено сбыться, тем не менее украинская армия продолжает попытки работать, сразу перейдя к реализации второй фазы операции», — рассказал Чадаев, его слова приводит «Царьград». Политолог также предположил, что к моменту второго этапа контрнаступления ВСУ, вероятно, планировали подойти к Мелитополю, а также взять Токмак.

Ранее президент России Владимир Путин оценил контрнаступление ВСУ как «провальное». В Белом доме также признали значительные потери Киева в рамках попыток наступать. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, указала на обострение ситуации на восточном фронте. ВС РФ, согласно ее словам, осуществляют прорыв на донецком направлении.

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ВСУ планировали к настоящему моменту продвинуться на юг в Запорожской области, а также взломать линию обороны замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Ничего из этого не вышло, однако украинская армия решила перейти сразу ко второму этапу наступления и атаковать Крым. Такое мнение выразил политолог Алексей Чадаев. «К этому моменту, согласно замыслу Киева, ВСУ уже должны были достаточно далеко продвинуться на юг в Запорожской области, взломать линию [главкома ВКС России генерала армии Сергея] Суровикина. Этим планам не было суждено сбыться, тем не менее украинская армия продолжает попытки работать, сразу перейдя к реализации второй фазы операции», — рассказал Чадаев, его слова приводит «Царьград». Политолог также предположил, что к моменту второго этапа контрнаступления ВСУ, вероятно, планировали подойти к Мелитополю, а также взять Токмак. Ранее президент России Владимир Путин оценил контрнаступление ВСУ как «провальное». В Белом доме также признали значительные потери Киева в рамках попыток наступать. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, указала на обострение ситуации на восточном фронте. ВС РФ, согласно ее словам, осуществляют прорыв на донецком направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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