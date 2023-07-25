ВСУ перешли ко второй части плана контрнаступления, не сломав оборону Суровикина

25 июля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

ВСУ планировали взломать линию Суровикина еще на первом этапе наступления, полагает Чадаев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ планировали к настоящему моменту продвинуться на юг в Запорожской области, а также взломать линию обороны замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Ничего из этого не вышло, однако украинская армия решила перейти сразу ко второму этапу наступления и атаковать Крым. Такое мнение выразил политолог Алексей Чадаев. «К этому моменту, согласно замыслу Киева, ВСУ уже должны были достаточно далеко продвинуться на юг в Запорожской области, взломать линию [главкома ВКС России генерала армии Сергея] Суровикина. Этим планам не было суждено сбыться, тем не менее украинская армия продолжает попытки работать, сразу перейдя к реализации второй фазы операции», — рассказал Чадаев, его слова приводит «Царьград». Политолог также предположил, что к моменту второго этапа контрнаступления ВСУ, вероятно, планировали подойти к Мелитополю, а также взять Токмак. Ранее президент России Владимир Путин оценил контрнаступление ВСУ как «провальное». В Белом доме также признали значительные потери Киева в рамках попыток наступать. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, указала на обострение ситуации на восточном фронте. ВС РФ, согласно ее словам, осуществляют прорыв на донецком направлении.

ВСУ планировали к настоящему моменту продвинуться на юг в Запорожской области, а также взломать линию обороны замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Ничего из этого не вышло, однако украинская армия решила перейти сразу ко второму этапу наступления и атаковать Крым. Такое мнение выразил политолог Алексей Чадаев. «К этому моменту, согласно замыслу Киева, ВСУ уже должны были достаточно далеко продвинуться на юг в Запорожской области, взломать линию [главкома ВКС России генерала армии Сергея] Суровикина. Этим планам не было суждено сбыться, тем не менее украинская армия продолжает попытки работать, сразу перейдя к реализации второй фазы операции», — рассказал Чадаев, его слова приводит «Царьград». Политолог также предположил, что к моменту второго этапа контрнаступления ВСУ, вероятно, планировали подойти к Мелитополю, а также взять Токмак. Ранее президент России Владимир Путин оценил контрнаступление ВСУ как «провальное». В Белом доме также признали значительные потери Киева в рамках попыток наступать. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, указала на обострение ситуации на восточном фронте. ВС РФ, согласно ее словам, осуществляют прорыв на донецком направлении.