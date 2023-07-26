Военкор Коц усмотрел в действиях ВСУ планы изменить цель контрнаступления

Военкор Коц: ВСУ стягивают свои силы для нападения на Донбасс

26 июля 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

ВСУ могут поменять тактику наступления и напасть на Донбасс, предположил Александр Коц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует вновь изменить цель своего контрнаступления. Теперь она планирует напасть на Донбасс. С таким предположением выступил военкор Александр Коц, подчеркнув, что ВСУ стягивают свои силы в этом направлении. «Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступления и ударить по Донбассу», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что российским солдатам удалось отбить село Клещеевка в Донецкой народной республике. Украина несколько раз с момента старта контрнаступления меняла его цели. Сначала ВСУ концентрировались на ослабление российской армии, а не своем продвижении. Затем они перешли на малочисленные атаки. Основным направлением, который избрали украинские силы для своего наступления — Запорожская область.

Украина планирует вновь изменить цель своего контрнаступления. Теперь она планирует напасть на Донбасс. С таким предположением выступил военкор Александр Коц, подчеркнув, что ВСУ стягивают свои силы в этом направлении. «Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступления и ударить по Донбассу», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что российским солдатам удалось отбить село Клещеевка в Донецкой народной республике. Украина несколько раз с момента старта контрнаступления меняла его цели. Сначала ВСУ концентрировались на ослабление российской армии, а не своем продвижении. Затем они перешли на малочисленные атаки. Основным направлением, который избрали украинские силы для своего наступления — Запорожская область.