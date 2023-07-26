Военкор Коц усмотрел в действиях ВСУ планы изменить цель контрнаступления

Украина планирует вновь изменить цель своего контрнаступления. Теперь она планирует напасть на Донбасс. С таким предположением выступил военкор Александр Коц, подчеркнув, что ВСУ стягивают свои силы в этом направлении.
«Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступления и ударить по Донбассу», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что российским солдатам удалось отбить село Клещеевка в Донецкой народной республике.
Украина несколько раз с момента старта контрнаступления меняла его цели. Сначала ВСУ концентрировались на ослабление российской армии, а не своем продвижении. Затем они перешли на малочисленные атаки. Основным направлением, который избрали украинские силы для своего наступления — Запорожская область.
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