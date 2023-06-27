Обанкротилась челябинская фирма, связанная с уголовными делами в минстрое

28 июня 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

При объявлении должника банкротом ввели процедуру наблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области принял решение о банкротстве компании «Стройтранссоюз», связанной с уголовными делами в региональном минстрое. Как следует из судебного решения, введена процедура наблюдения. «Признать заявление должника о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строительное транспортное предприятие «Союз». Ввести процедуру, применяемую в деле о банкротстве, наблюдение», — отмечено в решении суда. Временным управляющим назначен член саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Александр Гонтаренко. По итогам процедуры наблюдения суд соберется 31 октября. Компания зарегистрирована в апреле 2004 года. При обращении в суд с заявлением о банкротстве представитель фирмы указал на то, что сумма требований кредиторов по неисполненным денежным обязательствам составила 3,2 млн рублей. В сумму включен неоспариваемый долг в размере 944,7 тысячи рублей. В документе суда сказано, что задолженность в трехмесячный срок не погашена, по состоянию на 31 марта 2023 года денег на расчетном счете нет. Согласно данным самого должника, за 2021 год он понес убытки на 14,7 млн рублей. В качестве основных активов должник имеет офисную мебель и технику на сумму в 690 тысяч рублей и дебиторскую задолженность в размере 3,576 млн рублей. Бывший собственник компании Михаил Азаматов находится в колонии, где отбывает четырехлетний срок за мошенничество. С задержания владельца началась череда уголовных дел. Их фигурантами стали замминистра строительства региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Константин Абаимов. Предприятие строило центр шорт-трека в Челябинске и биатлонный стадион имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. В мае власти Чебаркульского района потребовали от «Стройтранссоюза» выплаты 162 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о банкротстве компании «Стройтранссоюз», связанной с уголовными делами в региональном минстрое. Как следует из судебного решения, введена процедура наблюдения. «Признать заявление должника о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строительное транспортное предприятие «Союз». Ввести процедуру, применяемую в деле о банкротстве, наблюдение», — отмечено в решении суда. Временным управляющим назначен член саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Александр Гонтаренко. По итогам процедуры наблюдения суд соберется 31 октября. Компания зарегистрирована в апреле 2004 года. При обращении в суд с заявлением о банкротстве представитель фирмы указал на то, что сумма требований кредиторов по неисполненным денежным обязательствам составила 3,2 млн рублей. В сумму включен неоспариваемый долг в размере 944,7 тысячи рублей. В документе суда сказано, что задолженность в трехмесячный срок не погашена, по состоянию на 31 марта 2023 года денег на расчетном счете нет. Согласно данным самого должника, за 2021 год он понес убытки на 14,7 млн рублей. В качестве основных активов должник имеет офисную мебель и технику на сумму в 690 тысяч рублей и дебиторскую задолженность в размере 3,576 млн рублей. Бывший собственник компании Михаил Азаматов находится в колонии, где отбывает четырехлетний срок за мошенничество. С задержания владельца началась череда уголовных дел. Их фигурантами стали замминистра строительства региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Константин Абаимов. Предприятие строило центр шорт-трека в Челябинске и биатлонный стадион имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. В мае власти Чебаркульского района потребовали от «Стройтранссоюза» выплаты 162 млн рублей.