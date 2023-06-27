27 июня 2023

Обанкротилась челябинская фирма, связанная с уголовными делами в минстрое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, кошелек, портмоне, банкрот, деньги, бедность, 50рублей, платеж
При объявлении должника банкротом ввели процедуру наблюдения Фото:

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о банкротстве компании «Стройтранссоюз», связанной с уголовными делами в региональном минстрое. Как следует из судебного решения, введена процедура наблюдения.

«Признать заявление должника о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строительное транспортное предприятие «Союз». Ввести процедуру, применяемую в деле о банкротстве, наблюдение», — отмечено в решении суда.

Временным управляющим назначен член саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Александр Гонтаренко. По итогам процедуры наблюдения суд соберется 31 октября.

Компания зарегистрирована в апреле 2004 года. При обращении в суд с заявлением о банкротстве представитель фирмы указал на то, что сумма требований кредиторов по неисполненным денежным обязательствам составила 3,2 млн рублей. В сумму включен неоспариваемый долг в размере 944,7 тысячи рублей. В документе суда сказано, что задолженность в трехмесячный срок не погашена, по состоянию на 31 марта 2023 года денег на расчетном счете нет. Согласно данным самого должника, за 2021 год он понес убытки на 14,7 млн рублей. В качестве основных активов должник имеет офисную мебель и технику на сумму в 690 тысяч рублей и дебиторскую задолженность в размере 3,576 млн рублей.

Бывший собственник компании Михаил Азаматов находится в колонии, где отбывает четырехлетний срок за мошенничество. С задержания владельца началась череда уголовных дел. Их фигурантами стали замминистра строительства региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Константин Абаимов. Предприятие строило центр шорт-трека в Челябинске и биатлонный стадион имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. В мае власти Чебаркульского района потребовали от «Стройтранссоюза» выплаты 162 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Челябинской области принял решение о банкротстве компании «Стройтранссоюз», связанной с уголовными делами в региональном минстрое. Как следует из судебного решения, введена процедура наблюдения. «Признать заявление должника о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строительное транспортное предприятие «Союз». Ввести процедуру, применяемую в деле о банкротстве, наблюдение», — отмечено в решении суда. Временным управляющим назначен член саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Александр Гонтаренко. По итогам процедуры наблюдения суд соберется 31 октября. Компания зарегистрирована в апреле 2004 года. При обращении в суд с заявлением о банкротстве представитель фирмы указал на то, что сумма требований кредиторов по неисполненным денежным обязательствам составила 3,2 млн рублей. В сумму включен неоспариваемый долг в размере 944,7 тысячи рублей. В документе суда сказано, что задолженность в трехмесячный срок не погашена, по состоянию на 31 марта 2023 года денег на расчетном счете нет. Согласно данным самого должника, за 2021 год он понес убытки на 14,7 млн рублей. В качестве основных активов должник имеет офисную мебель и технику на сумму в 690 тысяч рублей и дебиторскую задолженность в размере 3,576 млн рублей. Бывший собственник компании Михаил Азаматов находится в колонии, где отбывает четырехлетний срок за мошенничество. С задержания владельца началась череда уголовных дел. Их фигурантами стали замминистра строительства региона Татьяна Антонова и экс-директор «Челябоблинвестстроя» Константин Абаимов. Предприятие строило центр шорт-трека в Челябинске и биатлонный стадион имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. В мае власти Чебаркульского района потребовали от «Стройтранссоюза» выплаты 162 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...