Пермяки из батальона «Прикамье», находящиеся под Кременной, обратились к землякам

26 июля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пермяки передали бойцам автомобили УАЗ, а также бронежилеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Пермского края, находящиеся близ города Кременная (ЛНР), обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на фронт. На видео, которое размещено на сайте фонда «Добровольцы Донбасса», один из бойцов пояснил, что груз доставлен в первую роту батальона «Прикамье». «Город Кременная, батальон „Прикамье“, первая рота. Получили все, что необходимо, начиная от масксетей и заканчивая стиральным порошком. Полностью снабдили нас хорошими бронежилетами», — отметил пермяк. Батальону также передали внедорожники УАЗ «Буханка» с запасными колесами и запчастями к нему. От имени бойцов военнослужащий поблагодарил группу «Пера-богатырь», фонд «Добровольцы Донбасса» и группу «Молот-наш пермский танковый батальон». URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Сейчас Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.

Военнослужащие из Пермского края, находящиеся близ города Кременная (ЛНР), обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на фронт. На видео, которое размещено на сайте фонда «Добровольцы Донбасса», один из бойцов пояснил, что груз доставлен в первую роту батальона «Прикамье». «Город Кременная, батальон „Прикамье“, первая рота. Получили все, что необходимо, начиная от масксетей и заканчивая стиральным порошком. Полностью снабдили нас хорошими бронежилетами», — отметил пермяк. Батальону также передали внедорожники УАЗ «Буханка» с запасными колесами и запчастями к нему. От имени бойцов военнослужащий поблагодарил группу «Пера-богатырь», фонд «Добровольцы Донбасса» и группу «Молот-наш пермский танковый батальон». URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Сейчас Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.