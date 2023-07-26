Пермяки из батальона «Прикамье», находящиеся под Кременной, обратились к землякам

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Пермяки передали бойцам автомобили УАЗ, а также бронежилеты Фото:
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Военнослужащие из Пермского края, находящиеся близ города Кременная (ЛНР), обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на фронт. На видео, которое размещено на сайте фонда «Добровольцы Донбасса», один из бойцов пояснил, что груз доставлен в первую роту батальона «Прикамье».

«Город Кременная, батальон „Прикамье“, первая рота. Получили все, что необходимо, начиная от масксетей и заканчивая стиральным порошком. Полностью снабдили нас хорошими бронежилетами», — отметил пермяк. Батальону также передали внедорожники УАЗ «Буханка» с запасными колесами и запчастями к нему. От имени бойцов военнослужащий поблагодарил группу «Пера-богатырь», фонд «Добровольцы Донбасса» и группу «Молот-наш пермский танковый батальон».

URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Сейчас Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.

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Военнослужащие из Пермского края, находящиеся близ города Кременная (ЛНР), обратились к землякам, поблагодарив их за помощь, отправленную на фронт. На видео, которое размещено на сайте фонда «Добровольцы Донбасса», один из бойцов пояснил, что груз доставлен в первую роту батальона «Прикамье». «Город Кременная, батальон „Прикамье“, первая рота. Получили все, что необходимо, начиная от масксетей и заканчивая стиральным порошком. Полностью снабдили нас хорошими бронежилетами», — отметил пермяк. Батальону также передали внедорожники УАЗ «Буханка» с запасными колесами и запчастями к нему. От имени бойцов военнослужащий поблагодарил группу «Пера-богатырь», фонд «Добровольцы Донбасса» и группу «Молот-наш пермский танковый батальон». URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Сейчас Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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