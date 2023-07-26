NYT: в район Кременной направили опытные подразделения ВСУ для укрепления линий обороны

26 июля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются удержать позиции в районе Кременной, усиливая их Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отправила несколько опытных подразделений своих вооруженных сил в направлении от Купянска до Кременной. Об этом сообщают американские журналисты. «В последние дни заявлялось о прорывах ВСУ вверх и вниз по линиям от Купянска до Кременной в 60 милях к югу. Киев отправляет опытные подразделения для усиления позиций», — передают авторы газеты The New York Times. Журналисты со слов украинского военного командования, предполагают, что если ВСУ смогут удержать позиции, они попробуют обойти Бахмут (Артемовск) с тыла. Об усилении ВСУ в районе Кременной и попытках их прорыва также заявлял и подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом он говорил в начале июля, спустя месяц после начала украинского контрнаступления. В Луганской народной республике ВС РФ продолжают наступление на укрепленные позиции ВСУ, пишет RT.

Украина отправила несколько опытных подразделений своих вооруженных сил в направлении от Купянска до Кременной. Об этом сообщают американские журналисты. «В последние дни заявлялось о прорывах ВСУ вверх и вниз по линиям от Купянска до Кременной в 60 милях к югу. Киев отправляет опытные подразделения для усиления позиций», — передают авторы газеты The New York Times. Журналисты со слов украинского военного командования, предполагают, что если ВСУ смогут удержать позиции, они попробуют обойти Бахмут (Артемовск) с тыла. Об усилении ВСУ в районе Кременной и попытках их прорыва также заявлял и подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом он говорил в начале июля, спустя месяц после начала украинского контрнаступления. В Луганской народной республике ВС РФ продолжают наступление на укрепленные позиции ВСУ, пишет RT.