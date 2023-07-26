NYT: в район Кременной направили опытные подразделения ВСУ для укрепления линий обороны

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
ВСУ пытаются удержать позиции в районе Кременной, усиливая их Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина отправила несколько опытных подразделений своих вооруженных сил в направлении от Купянска до Кременной. Об этом сообщают американские журналисты.

«В последние дни заявлялось о прорывах ВСУ вверх и вниз по линиям от Купянска до Кременной в 60 милях к югу. Киев отправляет опытные подразделения для усиления позиций», — передают авторы газеты The New York Times. Журналисты со слов украинского военного командования, предполагают, что если ВСУ смогут удержать позиции, они попробуют обойти Бахмут (Артемовск) с тыла.

Об усилении ВСУ в районе Кременной и попытках их прорыва также заявлял и подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом он говорил в начале июля, спустя месяц после начала украинского контрнаступления. В Луганской народной республике ВС РФ продолжают наступление на укрепленные позиции ВСУ, пишет RT.

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Украина отправила несколько опытных подразделений своих вооруженных сил в направлении от Купянска до Кременной. Об этом сообщают американские журналисты. «В последние дни заявлялось о прорывах ВСУ вверх и вниз по линиям от Купянска до Кременной в 60 милях к югу. Киев отправляет опытные подразделения для усиления позиций», — передают авторы газеты The New York Times. Журналисты со слов украинского военного командования, предполагают, что если ВСУ смогут удержать позиции, они попробуют обойти Бахмут (Артемовск) с тыла. Об усилении ВСУ в районе Кременной и попытках их прорыва также заявлял и подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом он говорил в начале июля, спустя месяц после начала украинского контрнаступления. В Луганской народной республике ВС РФ продолжают наступление на укрепленные позиции ВСУ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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