Министр Решетников раскрыл детали безвизового режима с Китаем

Решетников: процедуры по старту безвизового режима с Китаем завершены
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Китайская народная республика. КНР.Пермь, китайцы, кнр, китай, туризм в кнр, шанхай
Первая группа из Китая приедет со дня на день, заявил Максим Решетников Фото:

Безвизовый туристический режим с Китаем начнется «со дня на день», так как все процедуры и договоренности по этому направлению с КНР завершены. Кроме того, планируется безвиз с Ираном. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры [с КНР] завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут», — сказал Решетников в ходе совещания. Его цитирует ТАСС. Он уточнил, что те же процедуры завершены и с Ираном. По словам Решетникова, такие меры дадут России дополнительный туристический поток.

Минэкономразвития РФ анонсировал безвизовый режим еще в начале лета 2023 года. Тогда формировались списки китайских туроператоров.

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Безвизовый туристический режим с Китаем начнется «со дня на день», так как все процедуры и договоренности по этому направлению с КНР завершены. Кроме того, планируется безвиз с Ираном. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры [с КНР] завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут», — сказал Решетников в ходе совещания. Его цитирует ТАСС. Он уточнил, что те же процедуры завершены и с Ираном. По словам Решетникова, такие меры дадут России дополнительный туристический поток. Минэкономразвития РФ анонсировал безвизовый режим еще в начале лета 2023 года. Тогда формировались списки китайских туроператоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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