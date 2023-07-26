Министр Решетников раскрыл детали безвизового режима с Китаем

Безвизовый туристический режим с Китаем начнется «со дня на день», так как все процедуры и договоренности по этому направлению с КНР завершены. Кроме того, планируется безвиз с Ираном. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры [с КНР] завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут», — сказал Решетников в ходе совещания. Его цитирует ТАСС. Он уточнил, что те же процедуры завершены и с Ираном. По словам Решетникова, такие меры дадут России дополнительный туристический поток.
Минэкономразвития РФ анонсировал безвизовый режим еще в начале лета 2023 года. Тогда формировались списки китайских туроператоров.
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