Россияне смогут ездить в Китай без визы с этого лета

Минэкономразвития РФ заявило о старте безвизовых поездок из РФ в Китай этим летом
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Китайская народная республика. КНР, китайцы, кнр, китай, туризм в кнр, шанхай
В течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров Фото:

Уже летом власти рассчитывают на запуск поездок из России в Китай без получения визы. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

«Минэкономразвития РФ рассчитывает, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем будут запущены уже этим летом», — пишет РИА Новости. Там отметили, что в течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров.

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Уже летом власти рассчитывают на запуск поездок из России в Китай без получения визы. Об этом сообщили в Минэкономразвития. «Минэкономразвития РФ рассчитывает, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем будут запущены уже этим летом», — пишет РИА Новости. Там отметили, что в течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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