Россияне смогут ездить в Китай без визы с этого лета

Минэкономразвития РФ заявило о старте безвизовых поездок из РФ в Китай этим летом

21 июня 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

В течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уже летом власти рассчитывают на запуск поездок из России в Китай без получения визы. Об этом сообщили в Минэкономразвития. «Минэкономразвития РФ рассчитывает, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем будут запущены уже этим летом», — пишет РИА Новости. Там отметили, что в течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров.

Уже летом власти рассчитывают на запуск поездок из России в Китай без получения визы. Об этом сообщили в Минэкономразвития. «Минэкономразвития РФ рассчитывает, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем будут запущены уже этим летом», — пишет РИА Новости. Там отметили, что в течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров.