Россияне смогут ездить в Китай без визы с этого лета

В течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров
Уже летом власти рассчитывают на запуск поездок из России в Китай без получения визы. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
«Минэкономразвития РФ рассчитывает, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем будут запущены уже этим летом», — пишет РИА Новости. Там отметили, что в течение двух недель опубликуют список китайских туроператоров.
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