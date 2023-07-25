Мэр Екатеринбурга смещает свекра легендарной экс-чиновницы — чтобы встряхнуть союз городов УрФО

В ассоциации «Города Урала» меняют руководство

26 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Анатолий Ярошевский был директором ассоциации с 2003 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пытается оживить ассоциацию «Города Урала», где он — президент. Исполнительный директор ассоциации Анатолий Ярошевский, работающий в ней с 2003 года, переходит на символическую позицию в екатеринбургской власти. «Назрела необходимость откорректировать работу ассоциации, внести изменения в Устав. Сегодня будет предложена смена руководителя, примем отставку Анатолия Михайловича [Ярошевского], он уже будет у нас задействован на другом ответственность посту в Екатеринбурге. Необходима аналитическая работа, сбор и анализ информации, чтобы лучшие практики выявлять, формировать и распространять на другие города», — рассказал URA.RU Орлов на съезде в Челябинске. По данным агентства, Ярошевский станет руководителем «Института муниципального управления». Формально он отвечает за повышение квалификации чиновников. Однако фактически за последние годы эту функцию перевели в «область» — стараниями главного кадровика мэрии Елены Хазовой. Руководителем института числится экс-глава горизбиркома Игорь Выдрин. Но он, как говорят, не работает там «уже пару месяцев». Ярошевский известен в екатеринбургской политтусовке как отец мужа Татьяны Ярошевской — экс-начальника городского управления культуры. Она управляла им 15 лет, рекордно долго. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пытается оживить ассоциацию «Города Урала», где он — президент. Исполнительный директор ассоциации Анатолий Ярошевский, работающий в ней с 2003 года, переходит на символическую позицию в екатеринбургской власти. «Назрела необходимость откорректировать работу ассоциации, внести изменения в Устав. Сегодня будет предложена смена руководителя, примем отставку Анатолия Михайловича [Ярошевского], он уже будет у нас задействован на другом ответственность посту в Екатеринбурге. Необходима аналитическая работа, сбор и анализ информации, чтобы лучшие практики выявлять, формировать и распространять на другие города», — рассказал URA.RU Орлов на съезде в Челябинске. По данным агентства, Ярошевский станет руководителем «Института муниципального управления». Формально он отвечает за повышение квалификации чиновников. Однако фактически за последние годы эту функцию перевели в «область» — стараниями главного кадровика мэрии Елены Хазовой. Руководителем института числится экс-глава горизбиркома Игорь Выдрин. Но он, как говорят, не работает там «уже пару месяцев». Ярошевский известен в екатеринбургской политтусовке как отец мужа Татьяны Ярошевской — экс-начальника городского управления культуры. Она управляла им 15 лет, рекордно долго.