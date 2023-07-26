Александр Моор принял смелое решение перед губернаторскими выборами. Видео

В своей агиткампании губернатор Моор подчеркнет принадлежность к «Единой России»

26 июля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Александр Моор запустил агитационную кампанию в Тюменской матрешке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В своей агиткампании губернатор Тюменской области Александр Моор будет подчеркивать свою партийную принадлежность (он состоит в «Единой России»). Так, он будет работать не только на свой рейтинг, но и промоутировать партию, которая участвует и в других кампаниях. Это следует из появившихся в Тюмени рекламных материалов. Материалы Моора выполнены на фирменном единороссовском синем фоне с использованием партийного логотипа на видном месте. Содержательно они подводят итоги работы губернатора за пять лет. Приводится позитивная статистика по объему ввода жилья, благоустройству дворов и детских площадок, строительству и реконструкции детсадов и школ, скверов и площадей, строительству дорог и развязок. Отдельный пункт в этой кампании — данные о месте области в федеральных рейтингах качества жизни (3 место). Сюда же входят рождаемость, инвестклимат. По данным URA.RU, для автономных округов команда Моора подготовила отдельные тезисы. «Это довольно смелый шаг для Моора. Его рейтинг выше рейтинга партии власти. Этот серьезный шаг говорит о том, что Моор уверен в своих силах, а также находится в хороших взаимоотношениях с ЕР, чувствует ответственность и причастность», — поделился с «Погонами» политолог Александр Безделов. В материалах видно, что они были согласованы с федеральными кураторами. Привычное для тюменцев сокращение Уральского федерального округа (УрФО) изменено до УФО. Отдельный материал будет посвящен мерам поддержки ветеранов СВО, что актуально для федеральной повестки, но слабо отзывается в регионах. «Главное условие избирательной кампании действующего губернатора — не навредить. Позитивный контекст, связанный с достижениями за прошедшие года, укладывается в логику настоящей кампании Моора. Все то, что необходимо массовому избирателю, он учитывает», — сообщает политолог Безделов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В своей агиткампании губернатор Тюменской области Александр Моор будет подчеркивать свою партийную принадлежность (он состоит в «Единой России»). Так, он будет работать не только на свой рейтинг, но и промоутировать партию, которая участвует и в других кампаниях. Это следует из появившихся в Тюмени рекламных материалов. Материалы Моора выполнены на фирменном единороссовском синем фоне с использованием партийного логотипа на видном месте. Содержательно они подводят итоги работы губернатора за пять лет. Приводится позитивная статистика по объему ввода жилья, благоустройству дворов и детских площадок, строительству и реконструкции детсадов и школ, скверов и площадей, строительству дорог и развязок. Отдельный пункт в этой кампании — данные о месте области в федеральных рейтингах качества жизни (3 место). Сюда же входят рождаемость, инвестклимат. По данным URA.RU, для автономных округов команда Моора подготовила отдельные тезисы. «Это довольно смелый шаг для Моора. Его рейтинг выше рейтинга партии власти. Этот серьезный шаг говорит о том, что Моор уверен в своих силах, а также находится в хороших взаимоотношениях с ЕР, чувствует ответственность и причастность», — поделился с «Погонами» политолог Александр Безделов. В материалах видно, что они были согласованы с федеральными кураторами. Привычное для тюменцев сокращение Уральского федерального округа (УрФО) изменено до УФО. Отдельный материал будет посвящен мерам поддержки ветеранов СВО, что актуально для федеральной повестки, но слабо отзывается в регионах. «Главное условие избирательной кампании действующего губернатора — не навредить. Позитивный контекст, связанный с достижениями за прошедшие года, укладывается в логику настоящей кампании Моора. Все то, что необходимо массовому избирателю, он учитывает», — сообщает политолог Безделов.