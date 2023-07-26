Китай в пять раз нарастил поставки своих машин в Россию

26 июля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

За последние полгода Китай поставил в Россию 325 тысяч машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года увеличился на 543%, по сравнению с первой половиной прошлого года. Это следует из статистики Главного таможенного управления КНР. «Согласно данным таможни, в январе—июне Китай экспортировал в Россию 325,8 тысяч легковых автомобилей — в пять раз больше, чем в январе—июне прошлого года (64,6 тысяч штук). За первые пять месяцев года КНР отправила в Россию 287 тысяч автомобилей», — пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР. После наложенных санкций производство легковых автомобилей в России в 2022 году снизилось на 67%. Центральный банк объяснил это проблемой поставки комплектующих из-за ухода иностранных производителей с российского рынка. Ранее URA.RU писало, что китайские автомобили на российском рынке могут подешеветь на 5-10%. Это случится минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года увеличился на 543%, по сравнению с первой половиной прошлого года. Это следует из статистики Главного таможенного управления КНР. «Согласно данным таможни, в январе—июне Китай экспортировал в Россию 325,8 тысяч легковых автомобилей — в пять раз больше, чем в январе—июне прошлого года (64,6 тысяч штук). За первые пять месяцев года КНР отправила в Россию 287 тысяч автомобилей», — пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР. После наложенных санкций производство легковых автомобилей в России в 2022 году снизилось на 67%. Центральный банк объяснил это проблемой поставки комплектующих из-за ухода иностранных производителей с российского рынка. Ранее URA.RU писало, что китайские автомобили на российском рынке могут подешеветь на 5-10%. Это случится минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.