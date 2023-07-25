Свердловчанин на Range Rover, который украл мыло в «Высоцком», помогал призывникам избежать армии

26 июля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Владелец элитного автомобиля Range Rover помогал «откосить» от армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владелец Range Rover Ефим Белозеров, который ранее был замечен за кражей мыла из екатеринбургского бизнес-центра «Высоцкий», стал фигурантом уголовного дела. По данным источников URA.RU, Белозеров работал в сговоре с бывшим начальником отделения военкомата Орджоникидзевского района города Сергеем Белоусовым, которого арестовали за взятки за «откос» от армии. «Военным следственным управлением ЦВО совместно с военной контрразведкой ЦВО расследуется уголовное дело по статье 290 УК РФ в отношении бывшего врио военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова, а также гражданина Ефима Белозерова и бывшего врача призывной комиссии военного комиссариата Орджоникидзевского района города Рамили Ахатовой, которые подозреваются в неоднократном получении взяток от призывников и их родителей. По версии следствия, Ефимов брал деньги от желающих откосить от армии и передавал их Белоусову. В свою очередь, Белоусов давал задачу Ахатовой», — отмечает источник URA.RU в силовом ведомстве. Сотрудники военкомата попали в разработку в связи с невыполнением плана набора призывников за 2022 год. «Белоусов и Ахатова работают более 10 лет. В связи с проведением СВО дело имеет „знаковый“ характер, так как большое количество призывником уклонились от призыва на военную службу. Белоусову и Ахатовой грозит от 7 лет тюрьмы, а вот Белозерову — от 10 лет заключения, ведь он проходит по делу как организатор преступной схемы», — отметил другой собеседник URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием военное следственное управление СК России по Центральному военному округу (ВСУ СК России по ЦВО). Оперативный комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Позже военные следователи организовали проверку в отношении задержанного экс-военкома. Также проверяли работу врача военного комиссариата области. Ранее в СМИ сообщали о том, что на камеры БЦ «Высоцкий» попал момент с воровством мыла. Мужчина, который стащил моющее средство, оказался владельцем дорогой иномарки. Мужчину зовут Ефим. Позже екатеринбуржец записал радиообращение, в котором назвал причину такого поступка. По его словам, он взял жидкое мыло на спор, но теперь жалеет об этом нелепом поступке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец Range Rover Ефим Белозеров, который ранее был замечен за кражей мыла из екатеринбургского бизнес-центра «Высоцкий», стал фигурантом уголовного дела. По данным источников URA.RU, Белозеров работал в сговоре с бывшим начальником отделения военкомата Орджоникидзевского района города Сергеем Белоусовым, которого арестовали за взятки за «откос» от армии. «Военным следственным управлением ЦВО совместно с военной контрразведкой ЦВО расследуется уголовное дело по статье 290 УК РФ в отношении бывшего врио военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова, а также гражданина Ефима Белозерова и бывшего врача призывной комиссии военного комиссариата Орджоникидзевского района города Рамили Ахатовой, которые подозреваются в неоднократном получении взяток от призывников и их родителей. По версии следствия, Ефимов брал деньги от желающих откосить от армии и передавал их Белоусову. В свою очередь, Белоусов давал задачу Ахатовой», — отмечает источник URA.RU в силовом ведомстве. Сотрудники военкомата попали в разработку в связи с невыполнением плана набора призывников за 2022 год. «Белоусов и Ахатова работают более 10 лет. В связи с проведением СВО дело имеет „знаковый“ характер, так как большое количество призывником уклонились от призыва на военную службу. Белоусову и Ахатовой грозит от 7 лет тюрьмы, а вот Белозерову — от 10 лет заключения, ведь он проходит по делу как организатор преступной схемы», — отметил другой собеседник URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием военное следственное управление СК России по Центральному военному округу (ВСУ СК России по ЦВО). Оперативный комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники ФСБ задержали начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Позже военные следователи организовали проверку в отношении задержанного экс-военкома. Также проверяли работу врача военного комиссариата области. Ранее в СМИ сообщали о том, что на камеры БЦ «Высоцкий» попал момент с воровством мыла. Мужчина, который стащил моющее средство, оказался владельцем дорогой иномарки. Мужчину зовут Ефим. Позже екатеринбуржец записал радиообращение, в котором назвал причину такого поступка. По его словам, он взял жидкое мыло на спор, но теперь жалеет об этом нелепом поступке.