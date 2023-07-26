The Guardian: Украина готова бросить все силы на захват Бахмута

26 июля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

ВСУ готовы использовать все свое вооружение для захвата Бахмута Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины готовы использовать все свое вооружение, чтобы захватить Бахмут (Артемовск). Об этом написали в издании The Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. «В боях [на бахмутском направлении] использовались все имеющиеся системы вооружения, в том числе недавно поставленные США кассетные боеприпасы», — говорится в материале издания. Уточняется, что Киев пытается окружить Бахмут. Также пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявлял, что украинские войска продвинулись в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР. Кроме того, ВСУ активно используют запрещенные кассетные боеприпасы в попытках прорвать российскую оборону. Российские военные освободили Бахмут 20 мая. С тех пор ВСУ пытаются захватить город. В начале июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев пытается атаковать Бахмут по флангам, однако все попытки пресекаются армией России. Военный эксперт Владислав Шурыгин допустил, что атаки на город — всего лишь отвлекающий маневр, а ВСУ таким образом пытаются разделить российский фронт на две части, пишет MK.RU .

Вооруженные силы Украины готовы использовать все свое вооружение, чтобы захватить Бахмут (Артемовск). Об этом написали в издании The Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. «В боях [на бахмутском направлении] использовались все имеющиеся системы вооружения, в том числе недавно поставленные США кассетные боеприпасы», — говорится в материале издания. Уточняется, что Киев пытается окружить Бахмут. Также пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявлял, что украинские войска продвинулись в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР. Кроме того, ВСУ активно используют запрещенные кассетные боеприпасы в попытках прорвать российскую оборону. Российские военные освободили Бахмут 20 мая. С тех пор ВСУ пытаются захватить город. В начале июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев пытается атаковать Бахмут по флангам, однако все попытки пресекаются армией России. Военный эксперт Владислав Шурыгин допустил, что атаки на город — всего лишь отвлекающий маневр, а ВСУ таким образом пытаются разделить российский фронт на две части, пишет MK.RU.