The Guardian: Украина готова бросить все силы на захват Бахмута

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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, танк, ВСУ, stock, т-64
ВСУ готовы использовать все свое вооружение для захвата Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовы использовать все свое вооружение, чтобы захватить Бахмут (Артемовск). Об этом написали в издании The Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«В боях [на бахмутском направлении] использовались все имеющиеся системы вооружения, в том числе недавно поставленные США кассетные боеприпасы», — говорится в материале издания. Уточняется, что Киев пытается окружить Бахмут.

Также пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявлял, что украинские войска продвинулись в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР. Кроме того, ВСУ активно используют запрещенные кассетные боеприпасы в попытках прорвать российскую оборону.

Российские военные освободили Бахмут 20 мая. С тех пор ВСУ пытаются захватить город. В начале июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев пытается атаковать Бахмут по флангам, однако все попытки пресекаются армией России. Военный эксперт Владислав Шурыгин допустил, что атаки на город — всего лишь отвлекающий маневр, а ВСУ таким образом пытаются разделить российский фронт на две части, пишет MK.RU.

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Вооруженные силы Украины готовы использовать все свое вооружение, чтобы захватить Бахмут (Артемовск). Об этом написали в издании The Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. «В боях [на бахмутском направлении] использовались все имеющиеся системы вооружения, в том числе недавно поставленные США кассетные боеприпасы», — говорится в материале издания. Уточняется, что Киев пытается окружить Бахмут. Также пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявлял, что украинские войска продвинулись в направлении населенного пункта Старомайорское в ДНР. Кроме того, ВСУ активно используют запрещенные кассетные боеприпасы в попытках прорвать российскую оборону. Российские военные освободили Бахмут 20 мая. С тех пор ВСУ пытаются захватить город. В начале июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Киев пытается атаковать Бахмут по флангам, однако все попытки пресекаются армией России. Военный эксперт Владислав Шурыгин допустил, что атаки на город — всего лишь отвлекающий маневр, а ВСУ таким образом пытаются разделить российский фронт на две части, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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