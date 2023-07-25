Владелец горнолыжного комплекса в Кургане будет судиться из-за федеральной земли

Горнолыжный комплекс «Райдер45» в КГСХА требуют снести Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель Николай Заев показал URA.RU единственный горнолыжный комплекс в Курганской области, который сейчас требуют снести, так как он стоит на федеральной земле. Заев заявил, что почти восемь лет пытается решить земельный вопрос, для чего обращался в разные инстанции. В этом году в Арбитражный суд поступил иск с требованием освободить территорию и передать землю в собственность КГУ.

«Мечтал о горных лыжах. Съездил в Абзаково, увидел, как дети катаются — красота! Я подумал, почему бы в Кургане так не сделать. Видел в КГСХА склоны высокие к Тоболу, место подходящее. Обратился в администрацию Кетовского района, идею поддержали. Мы заказали проект внесения изменений в генплан, местные депутаты поддержали изменения, прошли публичные слушания и утвердили генплан. Сейчас эта территория — рекреационная зона №3, лыжная база. Комплекс мы построили, согласно закону, за линией водоохранной зоны, для этого нам пришлом отступить. В 2016 году открыли горнолыжный центр „Райдер 45“. Зимой работает прокат горных лыж и сноубордов для детей от трех лет и для взрослых», — рассказал Заев.

Часть участка, которая ближе к берегу, находится в муниципальной собственности, предприниматель ее арендует. Вторая часть участка — федеральная собственность, ранее находилась под управлением Курганской сельскохозяйственной академии. По словам Заева, почти восемь лет он пытается решить земельный вопрос: обращался к ректорам академии, местным властям, депутатам, писал обращение президенту Путину. Сейчас он получил письмо от КГУ (земельный участок находится под управлением вуза), в Арбитражный суд поступил иск прокуратуры с требованием освободить занятую территорию и передать землю вузу.

В Курганском госуниверситете порталу 45ру сообщили, что участок, на котором размещено кафе «Райдер 45», принадлежит на праве собственности Российской Федерации. Полномочия собственника закреплены за учредителем Курганского госуниверситета — Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также Росимуществом. В вузе добавили, что нет документов, подтверждающих предоставление предпринимателю земли под строительство кафе и для установки оборудования в соответствии с земельным законодательством. В управлении физкультуры и спорта ответили, что строение на земельном участке возведено самовольно.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошли одиночные пикеты против закрытия горнолыжного центра «Райдер 45», который находится в Кетовском округе. В Арбитражный суд поступил иск. Прокуратура требует изъять у предпринимателя земельный участок площадью более 20 га, расположенный в селе Лесниково, и передать его КГУ. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ.

Комплекс пользуется большой популярностью у курганцев. Заев планирует расширять помещение, если удастся оформить земельный участок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель Николай Заев показывает инвентарь, который можно взять на прокат в «Райдер 45» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лыжный комплекс «Райдер 45» открылся в КГСХА в 2016 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU