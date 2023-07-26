26 июля 2023

На свердловской трассе водитель большегруза въехал в КАМАЗ и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За рулем КАМАЗа находился мужчина из Югорска (архивное фото) Фото:

На 228-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов вечером 26 июля водитель большегруза «Чайка» врезался в КАМАЗ и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, на 228-м км трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 26 июля в 18:55 водитель большегруза „Чайка“ из-за несоблюдения безопасного расстояния въехал в КАМАЗ, которым управлял 35-летний водитель. Из-за столкновения водитель „Чайки“ погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области».

Силовики пока не установили личность погибшего. Его кровь отправили на экспертизу. Там выяснят, был ли в его организме алкоголь или иные запрещенные средства.

Водитель КАМАЗа родом из Югорска (ХМАО), добавили в УГИБДД. Он ехал из Кушвы в сторону Серова. Был трезв. Автоинспекторы выяснили, что у него стаж вождения — 15 лет.

Из-за аварии на этом участке автодороги вводилось временное ограничение движения транспорта. Последствия аварии были ликвидированы, а движение восстановлено.

Силовики не установили личность погибшего
Силовики не установили личность погибшего
Фото:
За рулем КАМАЗа был водитель из ХМАО
За рулем КАМАЗа был водитель из ХМАО
Фото:
Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев
Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев
Фото:
Водитель КАМАЗа был трезв
Водитель КАМАЗа был трезв
Фото:

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На 228-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов вечером 26 июля водитель большегруза «Чайка» врезался в КАМАЗ и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 228-м км трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 26 июля в 18:55 водитель большегруза „Чайка“ из-за несоблюдения безопасного расстояния въехал в КАМАЗ, которым управлял 35-летний водитель. Из-за столкновения водитель „Чайки“ погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области». Силовики пока не установили личность погибшего. Его кровь отправили на экспертизу. Там выяснят, был ли в его организме алкоголь или иные запрещенные средства. Водитель КАМАЗа родом из Югорска (ХМАО), добавили в УГИБДД. Он ехал из Кушвы в сторону Серова. Был трезв. Автоинспекторы выяснили, что у него стаж вождения — 15 лет. Из-за аварии на этом участке автодороги вводилось временное ограничение движения транспорта. Последствия аварии были ликвидированы, а движение восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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