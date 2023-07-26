На свердловской трассе водитель большегруза въехал в КАМАЗ и погиб. Фото

26 июля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

За рулем КАМАЗа находился мужчина из Югорска (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU На 228-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов вечером 26 июля водитель большегруза «Чайка» врезался в КАМАЗ и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 228-м км трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 26 июля в 18:55 водитель большегруза „Чайка“ из-за несоблюдения безопасного расстояния въехал в КАМАЗ, которым управлял 35-летний водитель. Из-за столкновения водитель „Чайки“ погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области». Силовики пока не установили личность погибшего. Его кровь отправили на экспертизу. Там выяснят, был ли в его организме алкоголь или иные запрещенные средства. Водитель КАМАЗа родом из Югорска (ХМАО), добавили в УГИБДД. Он ехал из Кушвы в сторону Серова. Был трезв. Автоинспекторы выяснили, что у него стаж вождения — 15 лет. Из-за аварии на этом участке автодороги вводилось временное ограничение движения транспорта. Последствия аварии были ликвидированы, а движение восстановлено. Силовики не установили личность погибшего Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 За рулем КАМАЗа был водитель из ХМАО Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Водитель КАМАЗа был трезв Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области», https://t.me/gibdd_66

На 228-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов вечером 26 июля водитель большегруза «Чайка» врезался в КАМАЗ и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 228-м км трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов 26 июля в 18:55 водитель большегруза „Чайка“ из-за несоблюдения безопасного расстояния въехал в КАМАЗ, которым управлял 35-летний водитель. Из-за столкновения водитель „Чайки“ погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Свердловской области». Силовики пока не установили личность погибшего. Его кровь отправили на экспертизу. Там выяснят, был ли в его организме алкоголь или иные запрещенные средства. Водитель КАМАЗа родом из Югорска (ХМАО), добавили в УГИБДД. Он ехал из Кушвы в сторону Серова. Был трезв. Автоинспекторы выяснили, что у него стаж вождения — 15 лет. Из-за аварии на этом участке автодороги вводилось временное ограничение движения транспорта. Последствия аварии были ликвидированы, а движение восстановлено.