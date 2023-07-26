NYT: Байден тайно приказал передать в МУС данные по России

27 июля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Джо Байден также поставил под угрозу американских военнослужащих Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден тайно приказал правительству предоставить Международному уголовному суду (МУС) доказательства якобы имевших место противоправных действий России на Украине. Данный шаг свидетельствует о серьезном сдвиге в политике Вашингтона, поскольку может обернуться против американских военнослужащих, полагают официальные лица страны. «Байден тайно приказал правительству США начать делиться „доказательствами“ российских [противоправных действий] на Украине с Международным уголовным судом в Гааге, что свидетельствует о серьезном сдвиге в американской политике», — рассказали американские чиновники газете The New York Times. Подчеркивается, что Пентагон выступал против подобных действий, поскольку опасался начала судебного преследования американских военнослужащих. Байден, таким образом, положил конец многомесячному сопротивлению со стороны Пентагона, подчеркивает газета. Само противостояние длилось месяцы, сообщили чиновники. Ранее стало известно, что Пентагон блокировал передачу в Гаагу якобы наличествующих доказательств противоправных действий РФ на Украине, передает « Газета.ру ». В администрации Байдена спорили относительно того, следует ли смягчать ограничения Вашингтона на передачу каких-либо материалов Международному суду. Кроме того, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В Кремле данное решение сочли возмутительным, а представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также отмечалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к ее Международному суду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден тайно приказал правительству предоставить Международному уголовному суду (МУС) доказательства якобы имевших место противоправных действий России на Украине. Данный шаг свидетельствует о серьезном сдвиге в политике Вашингтона, поскольку может обернуться против американских военнослужащих, полагают официальные лица страны. «Байден тайно приказал правительству США начать делиться „доказательствами“ российских [противоправных действий] на Украине с Международным уголовным судом в Гааге, что свидетельствует о серьезном сдвиге в американской политике», — рассказали американские чиновники газете The New York Times. Подчеркивается, что Пентагон выступал против подобных действий, поскольку опасался начала судебного преследования американских военнослужащих. Байден, таким образом, положил конец многомесячному сопротивлению со стороны Пентагона, подчеркивает газета. Само противостояние длилось месяцы, сообщили чиновники. Ранее стало известно, что Пентагон блокировал передачу в Гаагу якобы наличествующих доказательств противоправных действий РФ на Украине, передает «Газета.ру». В администрации Байдена спорили относительно того, следует ли смягчать ограничения Вашингтона на передачу каких-либо материалов Международному суду. Кроме того, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В Кремле данное решение сочли возмутительным, а представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также отмечалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к ее Международному суду.