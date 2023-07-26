26 июля 2023

ТАСС: в Госдуме захотели отозвать законопроект о льготе по участникам СВО

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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, слуцкий леонид
Депутаты Госдумы от ЛДПР направляют на отзыв в кабмин законопроект о льготе для участников СВО Фото:

Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены направить на отзыв в кабмин законопроект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба главы фракции в Госдуме.

«Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на отзыв в правительство РФ подготовленный законопроект о новом прогрессивном налоговом вычете для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участникам специальной военной операции в размере 13% от потраченной суммы», — заявили ТАСС в пресс-службе Леонида Слуцкого. Речь идет об увеличении налогового вычета для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участников военной спецоперации

Уточняется, что законодательная инициатива поможет сократить очереди на протезирование и иные средства реабилитации участников СВО. Действующий налоговый вычет ограничивается возвратом 120 тысяч рублей в год.

Ранее правительство РФ выразило положительное мнение о законопроекте, который предлагает предоставление государственной поддержки компаниям субъектов малого и среднего предпринимательства, нанимающим участников специальной военной операции. Автором законопроекта является глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов.

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Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены направить на отзыв в кабмин законопроект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба главы фракции в Госдуме. «Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на отзыв в правительство РФ подготовленный законопроект о новом прогрессивном налоговом вычете для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участникам специальной военной операции в размере 13% от потраченной суммы», — заявили ТАСС в пресс-службе Леонида Слуцкого. Речь идет об увеличении налогового вычета для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участников военной спецоперации Уточняется, что законодательная инициатива поможет сократить очереди на протезирование и иные средства реабилитации участников СВО. Действующий налоговый вычет ограничивается возвратом 120 тысяч рублей в год. Ранее правительство РФ выразило положительное мнение о законопроекте, который предлагает предоставление государственной поддержки компаниям субъектов малого и среднего предпринимательства, нанимающим участников специальной военной операции. Автором законопроекта является глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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