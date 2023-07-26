ТАСС: в Госдуме захотели отозвать законопроект о льготе по участникам СВО

27 июля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы от ЛДПР направляют на отзыв в кабмин законопроект о льготе для участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены направить на отзыв в кабмин законопроект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба главы фракции в Госдуме. «Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на отзыв в правительство РФ подготовленный законопроект о новом прогрессивном налоговом вычете для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участникам специальной военной операции в размере 13% от потраченной суммы», — заявили ТАСС в пресс-службе Леонида Слуцкого. Речь идет об увеличении налогового вычета для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участников военной спецоперации Уточняется, что законодательная инициатива поможет сократить очереди на протезирование и иные средства реабилитации участников СВО. Действующий налоговый вычет ограничивается возвратом 120 тысяч рублей в год. Ранее правительство РФ выразило положительное мнение о законопроекте, который предлагает предоставление государственной поддержки компаниям субъектов малого и среднего предпринимательства, нанимающим участников специальной военной операции. Автором законопроекта является глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов.

Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены направить на отзыв в кабмин законопроект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба главы фракции в Госдуме. «Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на отзыв в правительство РФ подготовленный законопроект о новом прогрессивном налоговом вычете для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участникам специальной военной операции в размере 13% от потраченной суммы», — заявили ТАСС в пресс-службе Леонида Слуцкого. Речь идет об увеличении налогового вычета для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участников военной спецоперации Уточняется, что законодательная инициатива поможет сократить очереди на протезирование и иные средства реабилитации участников СВО. Действующий налоговый вычет ограничивается возвратом 120 тысяч рублей в год. Ранее правительство РФ выразило положительное мнение о законопроекте, который предлагает предоставление государственной поддержки компаниям субъектов малого и среднего предпринимательства, нанимающим участников специальной военной операции. Автором законопроекта является глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов.