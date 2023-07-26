В пермском поселке, где ученик устроил стрельбу, новое ЧП

27 июля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Жители Сараса слышали стрельбу в течение полутора часов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В поселке Сарс Пермского края, где в 2021 году ученик школы устроил стрельбу, новое происшествие. 26 июля в поселке были слышны взрывы и выстрелы, сообщается в паблике Октябрьского округа Prochad в соцети «ВКонтакте». «Вчера в районе 21 часа в п.Сарс в лесу за больницей были слышны выстрелы. Сначала одиночная стрельба, затем — автоматная очередь. Были слышны взрывы», — написано в паблике. По словам очевидцев, стрельба была слышна не менее полутора часов. Местные жители вызвали полицию к месту происшествия. По данным Prochad, оружие, из которого велась стрельба, было шумовым. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ к моменту публикации новости не поступил. В октябре 2021 года 12-летний учащийся школы в поселке Сарс устроил стрельбу в учебном заведении из отцовского ружья. Поводом мог послужить конфликт мальчика с одной из учениц школы. Поселок Сарс расположен в паре километров от окружного центра. Там две недели назад было совершено нападение на 15-летнюю школьницу. Девушку облили бензином и подожгли. Спустя несколько дней после нападения пострадавшая скончалась В совершении преступления подозревается приятель погибшей. Происшествие вызвало большой общественный резонанс, в связи с чем расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СК. Обновлено в 10:39 В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о стрельбе. По данным полиции, стрельба велась свето-шумовыми патронами. «26 июля в 21:40 в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому городскому округу поступило сообщение о том, что в лесном массиве недалеко от п. Сарс слышны громкие звуки хлопков. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. В ходе поисковых мероприятий в лесном массиве обнаружены и изъяты пустая коробка из-под патронов свето-звукового действия для имитации эффекта стрельбы и предметы, похожие на гильзы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, причастные к происшествию», — пояснили в пресс-службе полицейского главка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Сарс Пермского края, где в 2021 году ученик школы устроил стрельбу, новое происшествие. 26 июля в поселке были слышны взрывы и выстрелы, сообщается в паблике Октябрьского округа Prochad в соцети «ВКонтакте». «Вчера в районе 21 часа в п.Сарс в лесу за больницей были слышны выстрелы. Сначала одиночная стрельба, затем — автоматная очередь. Были слышны взрывы», — написано в паблике. По словам очевидцев, стрельба была слышна не менее полутора часов. Местные жители вызвали полицию к месту происшествия. По данным Prochad, оружие, из которого велась стрельба, было шумовым. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ к моменту публикации новости не поступил. В октябре 2021 года 12-летний учащийся школы в поселке Сарс устроил стрельбу в учебном заведении из отцовского ружья. Поводом мог послужить конфликт мальчика с одной из учениц школы. Поселок Сарс расположен в паре километров от окружного центра. Там две недели назад было совершено нападение на 15-летнюю школьницу. Девушку облили бензином и подожгли. Спустя несколько дней после нападения пострадавшая скончалась В совершении преступления подозревается приятель погибшей. Происшествие вызвало большой общественный резонанс, в связи с чем расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СК. Обновлено в 10:39 В ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о стрельбе. По данным полиции, стрельба велась свето-шумовыми патронами. «26 июля в 21:40 в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому городскому округу поступило сообщение о том, что в лесном массиве недалеко от п. Сарс слышны громкие звуки хлопков. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. В ходе поисковых мероприятий в лесном массиве обнаружены и изъяты пустая коробка из-под патронов свето-звукового действия для имитации эффекта стрельбы и предметы, похожие на гильзы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, причастные к происшествию», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.