22 июля 2023
21 июля 2023

Бастрыкин поручил передать дело о сожженной пермской девочке федеральному СК

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин передал дело об убийстве пермской девочки в Главное управление СК России Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о сожженной в Пермском крае девочке в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Кроме того, Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей СУ СК России по Пермскому краю», — написано в посте на странице группы «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что более 20 жителей Пермского края обратились в информационный центр СК России из-за несогласия с тем, как проводили следствие по факту убийства 15-летней девочки местные компетентные органы. В посте подчеркивается, что пермяки ставят под сомнение выводы следствия о том, что злоумышленник совершил преступление один, и высказывают предположения о причастности к этому группы лиц.

Ранее в Пермском крае нашли обгоревшую девочку в поселке Октябрьский. Она лежала рядом с железнодорожными путями в одних носках. Силовики завели уголовное дело и задержали 16-летнего знакомого пострадавшей. По версии следствия, злоумышленник облил девочку горючей жидкостью и поджег. Уголовное дело взял на личный контроль Александр Бастрыкин. Подозреваемый в покушении на убийство девочки содержится в СИЗО.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о сожженной в Пермском крае девочке в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Кроме того, Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей СУ СК России по Пермскому краю», — написано в посте на странице группы «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что более 20 жителей Пермского края обратились в информационный центр СК России из-за несогласия с тем, как проводили следствие по факту убийства 15-летней девочки местные компетентные органы. В посте подчеркивается, что пермяки ставят под сомнение выводы следствия о том, что злоумышленник совершил преступление один, и высказывают предположения о причастности к этому группы лиц. Ранее в Пермском крае нашли обгоревшую девочку в поселке Октябрьский. Она лежала рядом с железнодорожными путями в одних носках. Силовики завели уголовное дело и задержали 16-летнего знакомого пострадавшей. По версии следствия, злоумышленник облил девочку горючей жидкостью и поджег. Уголовное дело взял на личный контроль Александр Бастрыкин. Подозреваемый в покушении на убийство девочки содержится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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