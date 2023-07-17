17 июля 2023

Тысячи пермяков требуют наказать виновных в поджоге 15-летней школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, гвоздики
Школьница скончалась спустя несколько дней после инцидента Фото:

Жители Пермского края требуют сурового наказания для всех, кто может быть причастен к жестокой расправе над 15-летней школьницы из поселка Октябрьский. Петиция появилась на сайте Change.org. К моменту публикации новости ее подписали свыше 6700 человек. Авторы петиции отмечают, что к совершению преступления могут быть причастны несколько человек.

«Местные жители уверены: нападавших было трое, один человек не мог совершить такое зверство. Мы просим обратить внимание на это вопиющее зверство, в обязательном порядке задержать и допросить всех молодых людей, которых назвала девушка, и наказать виновных по всей строгости закона», — сказано в петиции.

Старшеклассница, которую облил бензином и поджег знакомый, была обнаружена 8 июля. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу города Перми, где она впоследствии скончалась. В расправе над девушкой обвиняется приятель девушки, с которым она находилась в хороших отношениях. Именно к нему старшеклассница пришла домой, отмечало следствие. По словам отца погибшей, нападавших могло быть трое.

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Жители Пермского края требуют сурового наказания для всех, кто может быть причастен к жестокой расправе над 15-летней школьницы из поселка Октябрьский. Петиция появилась на сайте Change.org. К моменту публикации новости ее подписали свыше 6700 человек. Авторы петиции отмечают, что к совершению преступления могут быть причастны несколько человек. «Местные жители уверены: нападавших было трое, один человек не мог совершить такое зверство. Мы просим обратить внимание на это вопиющее зверство, в обязательном порядке задержать и допросить всех молодых людей, которых назвала девушка, и наказать виновных по всей строгости закона», — сказано в петиции. Старшеклассница, которую облил бензином и поджег знакомый, была обнаружена 8 июля. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу города Перми, где она впоследствии скончалась. В расправе над девушкой обвиняется приятель девушки, с которым она находилась в хороших отношениях. Именно к нему старшеклассница пришла домой, отмечало следствие. По словам отца погибшей, нападавших могло быть трое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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