Тысячи пермяков требуют наказать виновных в поджоге 15-летней школьницы

18 июля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Школьница скончалась спустя несколько дней после инцидента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Пермского края требуют сурового наказания для всех, кто может быть причастен к жестокой расправе над 15-летней школьницы из поселка Октябрьский. Петиция появилась на сайте Change.org. К моменту публикации новости ее подписали свыше 6700 человек. Авторы петиции отмечают, что к совершению преступления могут быть причастны несколько человек. «Местные жители уверены: нападавших было трое, один человек не мог совершить такое зверство. Мы просим обратить внимание на это вопиющее зверство, в обязательном порядке задержать и допросить всех молодых людей, которых назвала девушка, и наказать виновных по всей строгости закона», — сказано в петиции. Старшеклассница, которую облил бензином и поджег знакомый, была обнаружена 8 июля. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу города Перми, где она впоследствии скончалась. В расправе над девушкой обвиняется приятель девушки, с которым она находилась в хороших отношениях. Именно к нему старшеклассница пришла домой, отмечало следствие. По словам отца погибшей, нападавших могло быть трое.

Жители Пермского края требуют сурового наказания для всех, кто может быть причастен к жестокой расправе над 15-летней школьницы из поселка Октябрьский. Петиция появилась на сайте Change.org. К моменту публикации новости ее подписали свыше 6700 человек. Авторы петиции отмечают, что к совершению преступления могут быть причастны несколько человек. «Местные жители уверены: нападавших было трое, один человек не мог совершить такое зверство. Мы просим обратить внимание на это вопиющее зверство, в обязательном порядке задержать и допросить всех молодых людей, которых назвала девушка, и наказать виновных по всей строгости закона», — сказано в петиции. Старшеклассница, которую облил бензином и поджег знакомый, была обнаружена 8 июля. Пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу города Перми, где она впоследствии скончалась. В расправе над девушкой обвиняется приятель девушки, с которым она находилась в хороших отношениях. Именно к нему старшеклассница пришла домой, отмечало следствие. По словам отца погибшей, нападавших могло быть трое.