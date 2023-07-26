Бастрыкин взял на контроль расследование смерти ребенка в челябинском лагере

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели ребенка в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата ведомства, он ждет от начальника регионального управления СКР Петра Решетникова доклад о ходе работ.
«Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
У ребенка произошла остановка дыхания. Реанимационные мероприятия не помогли привести его в чувство. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). По данным пресс-службы СКР по региону, при осмотре места происшествия рядом с ребенком был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. Губернатор региона Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.
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