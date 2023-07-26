26 июля 2023

Бастрыкин взял на контроль расследование смерти ребенка в челябинском лагере

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели ребенка в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата ведомства, он ждет от начальника регионального управления СКР Петра Решетникова доклад о ходе работ.

«Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

У ребенка произошла остановка дыхания. Реанимационные мероприятия не помогли привести его в чувство. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). По данным пресс-службы СКР по региону, при осмотре места происшествия рядом с ребенком был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. Губернатор региона Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели ребенка в детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба Центрального аппарата ведомства, он ждет от начальника регионального управления СКР Петра Решетникова доклад о ходе работ. «Бастрыкин поручил Решетникову доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. У ребенка произошла остановка дыхания. Реанимационные мероприятия не помогли привести его в чувство. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). По данным пресс-службы СКР по региону, при осмотре места происшествия рядом с ребенком был обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. Губернатор региона Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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