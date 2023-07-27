FT: Украина меняет тактику при контрнаступлении

Украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. Они начали обстрел российских позиций артиллерией. Об этом сообщает газета Financial Times.
«После тяжелых потерь в начале контрнаступления Киев изменил тактику, чтобы прорвать оборону русских и расчистить путь для пехоты. Украинские силы сосредоточили свое внимание на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем», —
Авторы отмечают, что потери ВСУ от контрнаступления были тяжелыми. По словам украинских и западных официальных лиц, Киев потерял почти пятую часть всего снаряжения НАТО, предоставленного для операции.
ВСУ начало контрнаступление 4 июня. Страны Запада оказывают поддержку Украине, передавая вооружение и технику. Однако ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. На Западе стали замечать, что президент Украины Владимир Зеленский все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.