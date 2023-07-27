FT: Украина меняет тактику при контрнаступлении

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ВСУ пытаются прорвать обороны российской армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. Они начали обстрел российских позиций артиллерией. Об этом сообщает газета Financial Times.

«После тяжелых потерь в начале контрнаступления Киев изменил тактику, чтобы прорвать оборону русских и расчистить путь для пехоты. Украинские силы сосредоточили свое внимание на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что потери ВСУ от контрнаступления были тяжелыми. По словам украинских и западных официальных лиц, Киев потерял почти пятую часть всего снаряжения НАТО, предоставленного для операции.

ВСУ начало контрнаступление 4 июня. Страны Запада оказывают поддержку Украине, передавая вооружение и технику. Однако ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. На Западе стали замечать, что президент Украины Владимир Зеленский все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ.

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Украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. Они начали обстрел российских позиций артиллерией. Об этом сообщает газета Financial Times. «После тяжелых потерь в начале контрнаступления Киев изменил тактику, чтобы прорвать оборону русских и расчистить путь для пехоты. Украинские силы сосредоточили свое внимание на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем», — говорится в материале. Авторы отмечают, что потери ВСУ от контрнаступления были тяжелыми. По словам украинских и западных официальных лиц, Киев потерял почти пятую часть всего снаряжения НАТО, предоставленного для операции. ВСУ начало контрнаступление 4 июня. Страны Запада оказывают поддержку Украине, передавая вооружение и технику. Однако ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. На Западе стали замечать, что президент Украины Владимир Зеленский все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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