FT: Украина меняет тактику при контрнаступлении

27 июля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются прорвать обороны российской армии Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. Они начали обстрел российских позиций артиллерией. Об этом сообщает газета Financial Times. «После тяжелых потерь в начале контрнаступления Киев изменил тактику, чтобы прорвать оборону русских и расчистить путь для пехоты. Украинские силы сосредоточили свое внимание на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем», — говорится в материале. Авторы отмечают, что потери ВСУ от контрнаступления были тяжелыми. По словам украинских и западных официальных лиц, Киев потерял почти пятую часть всего снаряжения НАТО, предоставленного для операции. ВСУ начало контрнаступление 4 июня. Страны Запада оказывают поддержку Украине, передавая вооружение и технику. Однако ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. На Западе стали замечать, что президент Украины Владимир Зеленский все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ.

Украинские войска изменили тактику после провального начала контрнаступления. Они начали обстрел российских позиций артиллерией. Об этом сообщает газета Financial Times. «После тяжелых потерь в начале контрнаступления Киев изменил тактику, чтобы прорвать оборону русских и расчистить путь для пехоты. Украинские силы сосредоточили свое внимание на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем», — говорится в материале. Авторы отмечают, что потери ВСУ от контрнаступления были тяжелыми. По словам украинских и западных официальных лиц, Киев потерял почти пятую часть всего снаряжения НАТО, предоставленного для операции. ВСУ начало контрнаступление 4 июня. Страны Запада оказывают поддержку Украине, передавая вооружение и технику. Однако ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях. На Западе стали замечать, что президент Украины Владимир Зеленский все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ.