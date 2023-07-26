26 июля 2023

В ЯНАО из Оби выловили утопленника

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, спасательный круг, берег, купальный сезон, утопающий, утопленник, река
В Ямальском районе ЯНАО утонул мужчина Фото:

В Ямальском районе ЯНАО в реке Обь нашли труп неизвестного мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«По факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в Ямальском районе проводится доследственная проверка. Труп пока не опознан, на место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

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В Ямальском районе ЯНАО в реке Обь нашли труп неизвестного мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «По факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в Ямальском районе проводится доследственная проверка. Труп пока не опознан, на место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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