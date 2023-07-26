В ЯНАО из Оби выловили утопленника

В Ямальском районе ЯНАО утонул мужчина
В Ямальском районе ЯНАО в реке Обь нашли труп неизвестного мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«По факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в Ямальском районе проводится доследственная проверка. Труп пока не опознан, на место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
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