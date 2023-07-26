В ЯНАО из Оби выловили утопленника

27 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В Ямальском районе ЯНАО утонул мужчина Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО в реке Обь нашли труп неизвестного мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «По факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в Ямальском районе проводится доследственная проверка. Труп пока не опознан, на место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

В Ямальском районе ЯНАО в реке Обь нашли труп неизвестного мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «По факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в Ямальском районе проводится доследственная проверка. Труп пока не опознан, на место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.