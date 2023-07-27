Артиллеристы поддерживают огнем пехоту в зоне спецоперации (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Минобороны РФ показало работу артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции. Ведомство опубликовало видео на своем официальном канале в RuTube, пояснив, что огонь ведется из гаубицы Мста-Б. Данное орудие производится «Мотовилихинскими заводами» в Перми.

«Купянское направление. Боевая работа расчетов гаубиц Мста-Б в ходе СВО. Российские артиллеристы применяют фугасные и осколочно-фугасные снаряды, что позволяет наносить максимальный урон противнику», — указало Минобороны. На видео старший наводчик пояснил, что его задача «максимально точно навести орудие для уничтожения и скорейшего подавления цели», так как продвижение пехоты сильно зависит от артиллерии.

Гаубица Мста-Б — одно из самых известных орудий, выпускаемых «Мотовилихинскими заводами». Именно из него 9 мая в Перми производятся залпы в честь Дня Победы. Стволы орудия можно увидеть в стеле, которая украшает площадь Трех столетий, открывшуюся к юбилею краевой столицы. Гаубица также представлена на выставке «Оружие Победы».