Минобороны показало работу гаубицы в зоне спецоперации, которую выпускает пермский завод. Видео

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Артиллеристы поддерживают огнем пехоту в зоне спецоперации (архивное фото) Фото:

Минобороны РФ показало работу артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции. Ведомство опубликовало видео на своем официальном канале в RuTube, пояснив, что огонь ведется из гаубицы Мста-Б. Данное орудие производится «Мотовилихинскими заводами» в Перми.

«Купянское направление. Боевая работа расчетов гаубиц Мста-Б в ходе СВО. Российские артиллеристы применяют фугасные и осколочно-фугасные снаряды, что позволяет наносить максимальный урон противнику», — указало Минобороны. На видео старший наводчик пояснил, что его задача «максимально точно навести орудие для уничтожения и скорейшего подавления цели», так как продвижение пехоты сильно зависит от артиллерии.

Гаубица Мста-Б — одно из самых известных орудий, выпускаемых «Мотовилихинскими заводами». Именно из него 9 мая в Перми производятся залпы в честь Дня Победы. Стволы орудия можно увидеть в стеле, которая украшает площадь Трех столетий, открывшуюся к юбилею краевой столицы. Гаубица также представлена на выставке «Оружие Победы».

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Минобороны РФ показало работу артиллеристов в зоне проведения специальной военной операции. Ведомство опубликовало видео на своем официальном канале в RuTube, пояснив, что огонь ведется из гаубицы Мста-Б. Данное орудие производится «Мотовилихинскими заводами» в Перми. «Купянское направление. Боевая работа расчетов гаубиц Мста-Б в ходе СВО. Российские артиллеристы применяют фугасные и осколочно-фугасные снаряды, что позволяет наносить максимальный урон противнику», — указало Минобороны. На видео старший наводчик пояснил, что его задача «максимально точно навести орудие для уничтожения и скорейшего подавления цели», так как продвижение пехоты сильно зависит от артиллерии. Гаубица Мста-Б — одно из самых известных орудий, выпускаемых «Мотовилихинскими заводами». Именно из него 9 мая в Перми производятся залпы в честь Дня Победы. Стволы орудия можно увидеть в стеле, которая украшает площадь Трех столетий, открывшуюся к юбилею краевой столицы. Гаубица также представлена на выставке «Оружие Победы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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