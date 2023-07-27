Застройщик отверг обвинения в кампании против мэрии Екатеринбурга

27 июля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Валерий Ананьев хотел объясниться, но чиновники специально переносили разговор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девелопер Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс») отверг обвинения чиновников в интриге на выборах в гордуму. На встрече в горадминистрации, которую анонсировало URA.RU, Ананьев переложил ответственность на близкого к нему владельца группы управляющих компаний Дмитрия Сеня. И ему пока верят. 8 июля КПРФ, с которой у мэрии есть соглашение о лояльности, неожиданно для чиновников (то есть без согласования с ними) выдвинула Александра Дюмаева, директора УК «Территория-Восток», в округе №15. Там мэрия поддерживает действующего депутата Михаила Вечкезина из промэрской фракции депутата Алексея Вихарева. Снимать Дюмаева секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев отказался. А Ананьев якобы заверил чиновников, что «обязательно разберется». Поначалу у них сложилось впечатление, что интригу втайне от отца затеял Виктор Ананьев (кстати, экс-депутат). Он владеет 24% в «Территории-Восток». Однако спустя полторы недели, когда Дюмаев не то что не снялся с выборов, а донес в избирком необходимые для участия документы, основная версия сменилась. Ананьева заподозрили в попытке выторговать у мэрии один из бизнес-проектов, которые никак не согласовывают власти. Ухудшая его переговорную позицию, чиновники перенесли встречу с Ананьевым с 18-го на 25 июля. Общался с ним вице-мэр Рустам Галямов, утверждает источник URA.RU, знающий о содержании диалога. «Ананьев сказал, что за Дюмаевым стоит Сень, пообещал, что поговорит с ним и скомандует прийти в мэрию и выслушать требования. А если Сень будет несговорчив, то ни одного дома от „Атома“ [в управление] больше не получит», — передал обещание Ананьева собеседник. «Ну и в завершение, конечно, обсуждались какие-то его стройки. Но, как я понимаю, безрезультатно», — добавил источник. Сам Галямов в разговоре с URA.RU не подтвердил, но и не опроверг, что такая беседа действительно была. Новость по теме Миллиардер решил поторговаться с властью Екатеринбурга, но прогадал Сень состоит в учредителях 19 организаций. В УК «Территория-Восток» он владеет 51%, еще несколько близких к «Атомстройкомплексу» управляющих компаний о контролирует единолично. Второй источник URA.RU охарактеризовал Сеня как «полусамостоятельного» бизнесмена, который «действительно мог провернуть что-то, не предупредив Ананьева». На следующий день переговоры с Ананьевым продолжились — но уже за пределами администрации. И он повторил якобы сказанное Галямову. «У Сеня крупный коммунальный бизнес, он считает, что, если у кого-то из его конкурентов есть пять депутатов в думе, то почему бы и ему своего человека — всего одного — не завести», — передал третий источник. В это же время представители главы города Алексея Орлова вышли на самого Сеня. И на данном этапе переговоры зашли в тупик: он якобы не готов снимать Дюмаева — под предлогом того, что КПРФ уже не может выдвинуть кого-то вместо него (все сроки истекли). «Поэтому не исключено, что Ананьева вызовут [в администрацию] вновь. Или не вызовут. Просто создадут новые проблемы [в бизнесе]», — допустил один из собеседников. Впрочем, сторона Вечкензина, по слухам, согласна и на то, чтобы Дюмаев просто минимизировал активность в округе. Ответственный за политику вице-мэр Сергей Плахотин от комментариев традиционно воздержался. Валерий Ананьев на вопрос корреспондента по теме, направленный ему 24 июля по имеющемуся у редакции номеру, не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девелопер Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс») отверг обвинения чиновников в интриге на выборах в гордуму. На встрече в горадминистрации, которую анонсировало URA.RU, Ананьев переложил ответственность на близкого к нему владельца группы управляющих компаний Дмитрия Сеня. И ему пока верят. 8 июля КПРФ, с которой у мэрии есть соглашение о лояльности, неожиданно для чиновников (то есть без согласования с ними) выдвинула Александра Дюмаева, директора УК «Территория-Восток», в округе №15. Там мэрия поддерживает действующего депутата Михаила Вечкезина из промэрской фракции депутата Алексея Вихарева. Снимать Дюмаева секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев отказался. А Ананьев якобы заверил чиновников, что «обязательно разберется». Поначалу у них сложилось впечатление, что интригу втайне от отца затеял Виктор Ананьев (кстати, экс-депутат). Он владеет 24% в «Территории-Восток». Однако спустя полторы недели, когда Дюмаев не то что не снялся с выборов, а донес в избирком необходимые для участия документы, основная версия сменилась. Ананьева заподозрили в попытке выторговать у мэрии один из бизнес-проектов, которые никак не согласовывают власти. Ухудшая его переговорную позицию, чиновники перенесли встречу с Ананьевым с 18-го на 25 июля. Общался с ним вице-мэр Рустам Галямов, утверждает источник URA.RU, знающий о содержании диалога. «Ананьев сказал, что за Дюмаевым стоит Сень, пообещал, что поговорит с ним и скомандует прийти в мэрию и выслушать требования. А если Сень будет несговорчив, то ни одного дома от „Атома“ [в управление] больше не получит», — передал обещание Ананьева собеседник. «Ну и в завершение, конечно, обсуждались какие-то его стройки. Но, как я понимаю, безрезультатно», — добавил источник. Сам Галямов в разговоре с URA.RU не подтвердил, но и не опроверг, что такая беседа действительно была. Сень состоит в учредителях 19 организаций. В УК «Территория-Восток» он владеет 51%, еще несколько близких к «Атомстройкомплексу» управляющих компаний о контролирует единолично. Второй источник URA.RU охарактеризовал Сеня как «полусамостоятельного» бизнесмена, который «действительно мог провернуть что-то, не предупредив Ананьева». На следующий день переговоры с Ананьевым продолжились — но уже за пределами администрации. И он повторил якобы сказанное Галямову. «У Сеня крупный коммунальный бизнес, он считает, что, если у кого-то из его конкурентов есть пять депутатов в думе, то почему бы и ему своего человека — всего одного — не завести», — передал третий источник. В это же время представители главы города Алексея Орлова вышли на самого Сеня. И на данном этапе переговоры зашли в тупик: он якобы не готов снимать Дюмаева — под предлогом того, что КПРФ уже не может выдвинуть кого-то вместо него (все сроки истекли). «Поэтому не исключено, что Ананьева вызовут [в администрацию] вновь. Или не вызовут. Просто создадут новые проблемы [в бизнесе]», — допустил один из собеседников. Впрочем, сторона Вечкензина, по слухам, согласна и на то, чтобы Дюмаев просто минимизировал активность в округе. Ответственный за политику вице-мэр Сергей Плахотин от комментариев традиционно воздержался. Валерий Ананьев на вопрос корреспондента по теме, направленный ему 24 июля по имеющемуся у редакции номеру, не ответил.