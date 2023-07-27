27 июля 2023

В Тюмени пьяный мужчина домогался шестиклассниц на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск , горка, детский городок, детская площадка, игровой комплекс
Пьяный мужчина игнорировал просьбы уйти с детской площадки Фото:

В Тюмени накануне вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел на детскую площадку, расстегнул ширинку и начал приставать к шестиклассницам. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что он трогал за грудь одну из девочек.

«Пришел пьяный мужчина и стал лезть к школьницам. Расстегнул ширинку и начал показывать свое достоинство, подошел к шестиклассницам и стал трогать одну из них за грудь. Просьбы уйти с детской площадки игнорировал», — передает слова очевидца telegram — канал «Новости Тюмени и Области». Уточняется, что это произошло в микрорайоне Тарманы 27 июля в 19:30.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление МВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Тюмени накануне вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел на детскую площадку, расстегнул ширинку и начал приставать к шестиклассницам. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что он трогал за грудь одну из девочек. «Пришел пьяный мужчина и стал лезть к школьницам. Расстегнул ширинку и начал показывать свое достоинство, подошел к шестиклассницам и стал трогать одну из них за грудь. Просьбы уйти с детской площадки игнорировал», — передает слова очевидца telegram — канал «Новости Тюмени и Области». Уточняется, что это произошло в микрорайоне Тарманы 27 июля в 19:30. Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление МВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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