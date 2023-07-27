В Тюмени пьяный мужчина домогался шестиклассниц на детской площадке

Пьяный мужчина игнорировал просьбы уйти с детской площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени накануне вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел на детскую площадку, расстегнул ширинку и начал приставать к шестиклассницам. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что он трогал за грудь одну из девочек.

«Пришел пьяный мужчина и стал лезть к школьницам. Расстегнул ширинку и начал показывать свое достоинство, подошел к шестиклассницам и стал трогать одну из них за грудь. Просьбы уйти с детской площадки игнорировал», — передает слова очевидца telegram — канал «Новости Тюмени и Области». Уточняется, что это произошло в микрорайоне Тарманы 27 июля в 19:30.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление МВД по Тюменской области. На момент публикации ответ не поступил.