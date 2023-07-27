Челябинцы отправили посылки двум детским домам в ЛНР

28 июля 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Жители Миасса взяли под опеку два дома ребенка в ЛНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Миасса Челябинской области взяли под опеку детские реабилитационные центры в двух городах Луганской народной республики (ЛНР), организовав регулярную отправку гуманитарной помощи. Об этом сообщила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова. «Недавно в составе гуманитарного груза в Луганск уехали пять больших коробок с игрушками из Миасса и Златоуста. Их передали волонтеры движения „ZOV Миасса“ волонтерам ЛРООСЗИ „Будущее Донбасса“, которые помогают жителям региона, оказавшимся из-за войны в трудной жизненной ситуации, а также вынужденным переселенцам и детям-сиротам. Кроме того жители Миасса начали помогать двум реабилитационным центрам в ЛНР, где пребывают дети-инвалиды», — рассказала URA.RU Красильникова. В реабилитационном центре города Алчевск (ЛНР) находятся 114 ребенка от двух месяцев до 18 лет: 21 из них лежачий, 32 диабетика. Им направили детское питание, подгузники, посуду, средства гигиены и текстиль, которых хватит на несколько месяцев. Кроме того, неравнодушные челябинцы из разных городов передали тренажеры для рук и ног, новую стиральную машину-автомат, микроволновую печь, утюг, одежду, обувь и игрушки. «Как оказалось, в реабилитационном центре есть свой музыкальный коллектив, который много раз растановился победителем региональных и даже международных конкурсов, но оборудование пострадало во время одного из обстрелов. Южноуральцы передали ребятам синтезатор с функцией обучения, аккордеон и гитару, а также набор студийной аппаратуры для проведения мероприятий», — добавила URA.RU Красильникова. Ранее активисты из Миасса отправили мобилизованным ленточную пилораму и специальные тали для поднятия тяжелых грузов. Сейчас бойцы могут делать доски для строительства окопов и блиндажей прямо на месте, не дожидаясь поставок стройматериалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Миасса Челябинской области взяли под опеку детские реабилитационные центры в двух городах Луганской народной республики (ЛНР), организовав регулярную отправку гуманитарной помощи. Об этом сообщила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова. «Недавно в составе гуманитарного груза в Луганск уехали пять больших коробок с игрушками из Миасса и Златоуста. Их передали волонтеры движения „ZOV Миасса“ волонтерам ЛРООСЗИ „Будущее Донбасса“, которые помогают жителям региона, оказавшимся из-за войны в трудной жизненной ситуации, а также вынужденным переселенцам и детям-сиротам. Кроме того жители Миасса начали помогать двум реабилитационным центрам в ЛНР, где пребывают дети-инвалиды», — рассказала URA.RU Красильникова. В реабилитационном центре города Алчевск (ЛНР) находятся 114 ребенка от двух месяцев до 18 лет: 21 из них лежачий, 32 диабетика. Им направили детское питание, подгузники, посуду, средства гигиены и текстиль, которых хватит на несколько месяцев. Кроме того, неравнодушные челябинцы из разных городов передали тренажеры для рук и ног, новую стиральную машину-автомат, микроволновую печь, утюг, одежду, обувь и игрушки. «Как оказалось, в реабилитационном центре есть свой музыкальный коллектив, который много раз растановился победителем региональных и даже международных конкурсов, но оборудование пострадало во время одного из обстрелов. Южноуральцы передали ребятам синтезатор с функцией обучения, аккордеон и гитару, а также набор студийной аппаратуры для проведения мероприятий», — добавила URA.RU Красильникова. Ранее активисты из Миасса отправили мобилизованным ленточную пилораму и специальные тали для поднятия тяжелых грузов. Сейчас бойцы могут делать доски для строительства окопов и блиндажей прямо на месте, не дожидаясь поставок стройматериалов.