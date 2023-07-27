Курганских грибников просят не ходить в лес из-за пожаров

Администрация Целинного округа (Курганская область) просит местных жителей воздержаться от посещения лесов для сбора грибов из-за угрозы возникновения пожаров. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Целинники продолжают делиться фото результатов своей тихой охоты. Но, в связи с высокой пожарной опасностью, настоятельная просьба — в ближайшие дни воздержаться от похода в лес», — указано в сообщении.
По данным правительства региона с 28 по 31 июля включительно в центральных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается 5-й класс горимости леса по шкале Нестерова. В ближайшие недели на территории ожидается теплая и сухая погода.
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