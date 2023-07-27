27 июля 2023

Курганских грибников просят не ходить в лес из-за пожаров

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Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Грибникам центральных районов региона рекомендовано не посещать леса Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Администрация Целинного округа (Курганская область) просит местных жителей воздержаться от посещения лесов для сбора грибов из-за угрозы возникновения пожаров. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Целинники продолжают делиться фото результатов своей тихой охоты. Но, в связи с высокой пожарной опасностью, настоятельная просьба — в ближайшие дни воздержаться от похода в лес», — указано в сообщении.

По данным правительства региона с 28 по 31 июля включительно в центральных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается 5-й класс горимости леса по шкале Нестерова. В ближайшие недели на территории ожидается теплая и сухая погода.

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Администрация Целинного округа (Курганская область) просит местных жителей воздержаться от посещения лесов для сбора грибов из-за угрозы возникновения пожаров. Соответствующая информация опубликована на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Целинники продолжают делиться фото результатов своей тихой охоты. Но, в связи с высокой пожарной опасностью, настоятельная просьба — в ближайшие дни воздержаться от похода в лес», — указано в сообщении. По данным правительства региона с 28 по 31 июля включительно в центральных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается 5-й класс горимости леса по шкале Нестерова. В ближайшие недели на территории ожидается теплая и сухая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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