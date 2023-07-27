27 июля 2023

Пермячка похвасталась грибным урожаем, собранным за два часа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Фотографии урожая пермячка выложила в соцсети Фото:

Жительнице Перми Кристине Вшивковой при поддержке семьи удалось насобирать за два часа большую корзину, таз и детскую ванночку грибов. Фотографии своего «улова» она выложила в соцсети.

«Нытвенский улов за два часа», — написала Кристина Вшивкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложены фотографии, подтверждающие ее слова. В лес семья ходила 26 июля.

Жители региона продолжают активно хвастаться грибами, которые они насобирали в лесах Прикамья. Пермякам попадаются лисички, подберезовики и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических мессенджерах, сообществах и пабликах.

Пермячка выложила фотографии собранных грибов
Пермячка выложила фотографии собранных грибов
Фото:

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Жительнице Перми Кристине Вшивковой при поддержке семьи удалось насобирать за два часа большую корзину, таз и детскую ванночку грибов. Фотографии своего «улова» она выложила в соцсети. «Нытвенский улов за два часа», — написала Кристина Вшивкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложены фотографии, подтверждающие ее слова. В лес семья ходила 26 июля. Жители региона продолжают активно хвастаться грибами, которые они насобирали в лесах Прикамья. Пермякам попадаются лисички, подберезовики и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических мессенджерах, сообществах и пабликах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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