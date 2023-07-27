Фотографии урожая пермячка выложила в соцсети Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жительнице Перми Кристине Вшивковой при поддержке семьи удалось насобирать за два часа большую корзину, таз и детскую ванночку грибов. Фотографии своего «улова» она выложила в соцсети.

«Нытвенский улов за два часа», — написала Кристина Вшивкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К сообщению приложены фотографии, подтверждающие ее слова. В лес семья ходила 26 июля.

Жители региона продолжают активно хвастаться грибами, которые они насобирали в лесах Прикамья. Пермякам попадаются лисички, подберезовики и белые грибы. Фотографии грибники публикуют в тематических мессенджерах, сообществах и пабликах.