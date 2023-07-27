27 июля 2023

Корабли России и Китая начали патрулировать Тихий океан

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Армии России и Китая начали совместные учения в Тихом океане, заявили в ТОФ Фото:

Российский и китайский флоты начали совместное патрулирование Тихого океана. Такие учения проходят в третий раз, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования в акватории Тихого океана», — передает РИА Новости информацию от ТОФ. Из военных кораблей России и Китая был сформирован совместный отряд. Он начал движение по согласованному маршруту.

Российский флот использует во время учений большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Алдар Цыденжапов». От китайской стороны в учениях участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», а также корабль комплексного снабжения «Тайху». У нынешних учений несколько задач: укрепление вооено-морского сотрудничества Китая и России, охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР и мониторинг акватории моря.

Ранее российский флот проводил совместные учения с китайским 23 июля. Они назвались «Север. Взаимодействие-2023», передает RT.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что военные ведомства РФ и Китая тесно сотрудничают. Он высоко оценил данный факт.

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Российский и китайский флоты начали совместное патрулирование Тихого океана. Такие учения проходят в третий раз, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). «Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования в акватории Тихого океана», — передает РИА Новости информацию от ТОФ. Из военных кораблей России и Китая был сформирован совместный отряд. Он начал движение по согласованному маршруту. Российский флот использует во время учений большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Алдар Цыденжапов». От китайской стороны в учениях участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», а также корабль комплексного снабжения «Тайху». У нынешних учений несколько задач: укрепление вооено-морского сотрудничества Китая и России, охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР и мониторинг акватории моря. Ранее российский флот проводил совместные учения с китайским 23 июля. Они назвались «Север. Взаимодействие-2023», передает RT. В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что военные ведомства РФ и Китая тесно сотрудничают. Он высоко оценил данный факт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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