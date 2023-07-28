Правительство России согласилось оставлять квартиры банкротам

Правительство России согласилось сохранять у банкротов-ипотечников единственное жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При личном банкротстве россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье. Такой законопроект поддержало правительство России.

«Банкроты-ипотечники смогут сохранить единственное жилье. Такой законопроект поддержал кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства», — передает газета «Известия».

Чтобы сохранить жилье, россиянин должен заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Такая мера поможет людям, которые исправно погашали ипотеку, однако потом столкнулись с финансовыми трудностями.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Законопроект, который поддержало правительство, поможет россиянам не остаться на улице при банкротстве.

Однако у такой системы есть риски. Например, на рынке могут появиться мошенники, которые заранее будут планировать свое банкротство при минимальном сроке обслуживания кредита. Поэтому стоит разработать новый механизм для кредиторов, отметил эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота в разговоре с газетой.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в интервью URA.RU заявлял, что власти России будут расширять программы льготной ипотеки. По его словам, это выгодно для государства.